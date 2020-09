Vorarlberg-Wahlen: Starke Verluste für ÖVP

Die Vorarlberger Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen 2020 sind geschlagen. Wie bei allen Urnengängen im Ländle schlossen die letzten Wahllokale um 13.00 Uhr. Und das Ergebnis war ein kleines Polit-Beben. Denn die ÖVP verlor viel von ihrer Dominanz. Bisher hielten die ÖVP-Mandatare mehr als zwei Drittel der Sitze in den Gemeinden. In 90 von 96 Gemeinden hatten sie die Mehrheit. Dies dürfte sich nun verändern, wenn es auch hier und da noch zur Stichwahl kommt.

Stichwahl in Bludenz zwischen ÖVP und SPÖ

Schwarz gegen Rot - so lautet in zwei Wochen das Duell in Bludenz. Wie erwartet kommt es in der hart umkämpften Stadt im Süden Vorarlbergs zur Stichwahl zwischen ÖVP-Quereinsteiger Simon Tschann und Sozialdemokrat Mario Leiter, der zum zweiten Mal Anlauf nimmt, Bürgermeister zu werden.



Simon Tschann dürfte dabei am 27. September einen Startvorteil haben: Seine ÖVP legte deutlich auf 45,86 Prozent und 16 Mandate zu (2015: 40,51 Prozent, 14 Mandate). Für den Politneuling als Bürgermeister entschieden sich im ersten Wahlgang 2.975 Wähler, also 46,98 Prozent. SPÖ-Bürgermeisterkandidat Leiter war mit 43,88 Prozent Zustimmung (2.779 Stimmen) aber nur 196 Stimmen hinter ihm und damit nicht aus dem Rennen. Die SPÖ erzielte einen Wählerzuspruch von 38,99 Prozent, das sind 14 Mandate, und legte damit leicht zu (2015: 37,76 Prozent, 13 Mandate).

Duell zwischen ÖVP und FPÖ in Feldkirch, VP verlor



Die ÖVP verlor über sieben Prozentpunkte und kam nur mehr auf 40,47 Prozent der Stimmen (2015: 47,82), das sind drei Mandate weniger. Zudem muss Amtsinhaber Wolfgang Matt gegen FPÖ-Herausforderer Daniel Allgäuer in die Stichwahl.



Matt hatte die Stadtführung erst vor gut einem Jahr von Langzeit-Vorgänger und Parteikollege Wilfried Berchtold übernommen. Bei seinem ersten Antreten als Bürgermeisterkandidat schenkten ihm nur 41,42 Prozent der Wähler das Vertrauen, Berchtold hatte in Feldkirch 2015 dagegen noch klare 52,79 Prozent in der Direktwahl eingefahren. Eine Wahlschlappe verdauen muss die ÖVP unter Matt auch in der Gemeindevertretung: Man blieb zwar klar stimmenstärkste Partei, aber hatte man 2015 noch 18 Mandate und 47,82 Prozent der Stimmen für sich verbucht, waren es diesmal nur mehr 40,47 Prozent bzw. 15 Mandate.



Hohenems bleibt "blau", Desaster für ÖVP

Einen ungefährdeten Wahlsieg fuhr in Hohenems wie erwartet Amtsinhaber Dieter Egger (FPÖ) ein. Er kam auf 63,45 Prozent (2015: 45,34 Prozent bzw. 55,75 Prozent in der Stichwahl), auf seine Partei entfielen in der Gemeindevertretungswahl 44,18 Prozent, ein Gewinn von 1,87 Prozentpunkten. Die Rückeroberung der blauen Bastion gelang der ÖVP bei weitem nicht - die Volkspartei verlor erneut stark.



Die 2015 von Schwarz auf Blau umgefärbte einzige freiheitlich regierte Stadt Vorarlbergs bleibt also unter FPÖ-Herrschaft. Sie hält nun bei 17 der 36 Sitze. Die Volkspartei unter Bürgermeisterkandidat Gerhard Stoppel hatte auch diesmal das Nachsehen: Die ÖVP, die 2015 rund zwölf Prozentpunkte eingebüßt hatte und nur mehr auf 31,60 Prozent und zwölf Sitze kam, erlebte erneut einen Absturz und erreichte diesmal lediglich 20,13 Prozent Zustimmung. Das bedeutete den Verlust von fünf Mandaten. Auf Stoppel entfielen 16,03 Prozent in der Bürgermeister-Direktwahl. Bei Vizebürgermeister Bernhard Amann von "Ems isch üsr", der sich eigentlich im März aus der Politik zurückgezogen hatte und nun doch noch einmal antrat, setzten 20,52 Prozent der Stimmbürger ihr Kreuz.