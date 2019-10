Vorarlberg-Wahl: Letzte Wahllokale schließen um 13.00 Uhr

Bregenz. Das vorläufige Ergebnis der Vorarlberger Landtagswahl am Wahlsonntag (13. Oktober) wird - wie bei Urnengängen in Vorarlberg üblich - bereits am Nachmittag vorliegen. Im westlichsten Bundesland, auch das ist Tradition, schließen die letzten Wahllokale nämlich schon um 13.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürfen dann auch die vorliegenden Ergebnisse der Kleingemeinden veröffentlicht werden.

Am 13. Oktober sind bei der Vorarlberger Landtagswahl 270.536 Personen wahlberechtigt, mit einem Wähler-Anteil von 51,14 Prozent sind die Frauen in der Mehrheit. 503 der Wahlberechtigten leben im Ausland. Geöffnet sind die Wahllokale für die 338 Sprengel frühestens ab 7.00 Uhr. In 19 der 96 Kommunen, darunter vier Städte und drei Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern, halten die Wahllokale bis 13.00 Uhr offen.

Den frühesten Wahlschluss haben die Kleingemeinden Schröcken (Bregenzerwald, 149 Wahlberechtigte) und Stallehr (Bez. Bludenz, 199 Wahlberechtigte) um 10.30 Uhr. In Dünserberg (Bez. Feldkirch, 106 Wahlberechtigte) hält das Wahllokal bis 11.00 Uhr offen, sperrt aber erst um 9.00 Uhr auf. Die Zeit der Stimmabgabe ist in Dünserberg damit auf zwei Stunden limitiert, in keiner anderen Gemeinde ist die Wahlzeit so kurz.

Zum Zeitpunkt des Wahlschlusses um 13.00 Uhr werden die Ergebnisse in etlichen kleinen Ortschaften bereits vorliegen, üblicherweise sind dann die Stimmen in knapp einem Drittel der 96 Gemeinden (mit etwa fünf Prozent der Wahlberechtigten) ausgezählt. Das Vorarlberger Wahlergebnis steht in der Regel am Sonntag zwischen 16.00 und 17.00 Uhr fest - und enthält bereits den größten Teil der Briefwahl. Der Rest (etwa zehn Prozent) und die in fremden Wahlkreisen abgegebenen Wahlkarten werden am Dienstag nach der Wahl ausgezählt.