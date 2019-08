Angriff auf 'Messias' Kurz

Diesmal ging es zwar bei der Fan-Wanderung mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht so hoch hinaus wie bei den Touren in Salzburg und Tirol - der Tschaterberg im Südburgenland ist nur 360 Meter hoch - dafür kamen aber auch 1.200 Unterstützer, und die Sonne schien auch noch. „Mir ist wichtig, dass wir die positive Stimmung und den Rückenwind auch in Stimmen am 29. September umwandeln. Gute Meinungsumfragen sind zwar schön, entscheidend wird aber das Wahlergebnis sein“, motivierte Kurz seine Anhänger vor der heißen Phase des Wahlkampfs.

Wer wollte, bekam türkise Schuhbänder. Zur Jause gab es Schweinsbraten und burgenländischen Wein.

Wahlkampf: Parteien läuten jetzt die heiße Phase ein

Doch auch die anderen Parteien stimmen sich jetzt auf die heiße Phase des Wahlkampfs ein, um Kurz den sicher scheinenden Wahlsieg vielleicht doch noch streitig zu machen. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner kehrt morgen aus ihrem Urlaub zurück (Story rechte Seite) und tut wieder das, was sie am besten kann: Sie mischt sich unter das Volk (siehe Kasten). FPÖ-Klubchef Herbert Kickl macht Wahlkampf nach seinem Geschmack und nimmt an einem Berglauf der Extremklasse im Tiroler Zillertal teil (siehe links).

Die Neos feiern am Dienstagabend ihren Wahlauftakt am Wiener Copa Beach. Die grüne Listenzweite Leonore Gewessler ist seit letzter Woche auf ihrer „Zukunftstour“.

Rendi: Markt, dann Radltour

Geflügelmarkt Am Dienstag kehrt SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner aus ­ihrem einwöchigen Urlaub ­zurück und setzt ihre Länder-Tour fort. Sie besucht den zünftigen Geflügelmarkt „Gackern“ in St. Andrä im Lavanttal. Danach geht es zur Radtour an den Millstätter See.

Steinbocklauf FPÖ-Mann Herbert Kickl startet seine Wahlkampf-Tour am Samstag beim Steinbocklauf im Zillertal. Wahlkampf ex­trem: der Lauf ist 30 Kilometer lang, 1.800 Höhenmeter sind zu überwinden, Start ist um 5.30 Uhr früh. Danach will Kickl auch noch feiern.