Die Bierpartei (BPÖ) steht nur in Wien auf dem Stimmzettel und ganz ernst gemeint ist ihre Kandidatur wohl auch nicht. Trotzdem hielt sie am Wochenende die wohl größte Wahlkampfveranstaltung aller Parteien ab: „Turbobier“, die Band von Parteichef Marco Pogo, trat am „Frequency“-Festival auf – und zwar BPÖ-Fahnen schwingend. Das Festival in NÖ verzeichnet immerhin 200.000 Besucher.