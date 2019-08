Der Kampf um jede Stimme

Die ÖVP ist dieses Mal bemüht, den offiziellen Wahlkampf möglichst lange auf vordergründiger Sparflamme zu halten. Eine erste Plakatwelle wird daher erst ab Ende August affichiert werden. Den offiziellen Wahlkampf startet Sebastian Kurz mit neun Veranstaltungen in drei Tagen in allen Bundesländern erst am 6. August. Nach seiner Wandertour durch das Land – teils im Juni und Juli – und seinem nunmehrigen Urlaub in Griechenland beginnen ab Dienstag die „Kurz im Gespräch“-Veranstaltungen im ganzen Land.

SPÖ setzt auf "Menschlichkeit siegt"-Slogan

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner tourte bereits zwei Mal durch das ganze Land seit Juni. Die Roten veranstalten ihren Wahlkampfauftakt am 1. September.

Bereits ab Montag wird die erste Welle der SPÖ-Plakate – „Menschlichkeit siegt“ als Hauptslogan – affichiert werden. Ab Dienstag wird dann das Wahlkampfbüro von SP-Wahlkampfleiter Deutsch im Erdgeschoß der Parteizentrale in der Löwel­straße eröffnet werden.

Die Roten wollen – nachdem sie eine „Rendi-Wagner hört zu“-Tour hinter sich haben – nun vor allem in die inhaltliche Offensive kommen. Gestartet wird mit den Themen Klimaticket und ­Arbeit. Jede Woche sollen konkrete neue Vorschläge zu SPÖ-Kernthemen folgen.

© JAKOB GLASER

Kickl setzt auf Kickl und läuft durch das Land

In der FPÖ befindet sich vor allem die Nummer zwei auf der FPÖ-Bundesliste – Herbert Kickl – im Wahlkampfmodus. Er setzt dabei auf sich und seine sportlichen Leistungen. Kaum ein Tag vergeht, an dem er sich nicht laufend oder bergsteigend präsentiert. Die Blauen wollen ebenso wie die Türkisen einen möglichst kurzen – nur dreiwöchigen Wahlkampf – führen. FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer wird nur bei Großveranstaltungen auftreten und sich sonst auf die TV-Debatten vorbereiten, während Kickl durch das Land tourt.

Grüne und Neos beginnen ab kommender Woche ihre Wahlkampfveranstaltungen. Und alle kämpfen um jede Stimme.