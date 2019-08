Er crashte das Rendi-Sommergespräch

Wien. Zumindest in Sachen Quoten war Pamela Rendi-Wagner Montagabend die Siegerin: Von den bisherigen Spitzenkandidaten – Maria Stern, Beate Meinl-Reisinger und Norbert Hofer – löste das ORF-Sommergespräch mit der SP-Spitzenkandidatin das größte Interesse aus: Mit einem Marktanteil von 30 Prozent lag sie sogar um drei Prozentpunkte vor FP-Spitzenkandidat Norbert Hofer.

Und damit konnten im Schnitt bis zu 855.000 Zuseher auch plötzlich das Tröten eines Elefanten hören.

Skurriles Elefanten-Tröten mitten im ORF-Sommertalk

Gleich zwei Mal hörte man das vermeintliche Großwild aufschreien – während Rendi-Wagner versuchte, über ihre Politik zu reden.

Gag. Das Rätsel hinter dem „Elefanten“ ist jetzt gelöst: Der Hersteller des Kakao-Energydrinks Kambaku (enthält Elefantenfrucht) hatte das ORF-Gespräch für einen Werbegag genutzt und ließ von einem Parkplatz nahe der ORF-Studios ein Tonband mit Elefanten-Tröten via Lautsprecher tönen. „Wir wollten Aufmerksamkeit für unser Start-up und haben mit dem Elefanten-Schrei das Sommergespräch gecrasht“, erläuterte Kambaku-Chef Alexander Wacker gestern bei Fellner! Live auf oe24.TV. Gewirkt hat die Aktion: Die Nachfrage nach dem Drink sei schon am Dienstag erheblich gestiegen, so Wacker.

Auf den sozialen Medien hatten sich unzählige Zuseher über die ungewollte „Elefantenrunde“ mit Rendi-Wagner gewundert.