Großes Echo auf Strache Interview

Wien. Vom „Schneebrunzer“-Sager im Ibiza-Video über das Buch zum Skandal, der ihn aus allen Ämtern fegte, bis zum laufenden Wahlkampf sprach Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache bei oe24.TV über alle brennenden Themen. Um seine Ankündigung, ab September einen neuen Job anzutreten, gibt es nun einige Verwirrung (siehe unten).

Rehabilitation. In dem in dieser Woche erschienenen Ibiza-Buch sehe er, „eine Rehabilitation und eine Klarstellung der Journalisten, die sich im Buch fast schon rechtfertigen für die aus dem Kontext gerissenen Videopassagen, die veröffentlicht wurden“, sagte Strache und wehrte sich gegen die Vorwürfe der Korruption. „Ich lasse mich nicht kaufen. Das ist meine Stärke“, so Strache (das Interview lesen Sie auf Seite 39).

Diskussion. 113.000 Zuseher schalteten beim Interview ein (s, rechts), viele sahen und kommentierten es im Internet. Auf Facebook überwiegt das Lob für Strache. „Alle Fragen perfekt, ehrlich und glaubwürdig beantwortet“, kommentierte Andrea R. Auf der oe24.at-Facebook-Seite kommentierten Hunderte. User Gerold R. sah ein „faires und sehr interessantes“ Gespräch zwischen ÖSTERREICH-Herausgeber Fellner und Strache.

Kritik an Straches Auftritt gab es vor allem auf Twitter, von ZiB2-Anchor Armin Wolf abwärts. (Das Interview wird Sonntag, 20 Uhr, auf oe24.TV wiederholt.)

113.000 sahen Strache-Interview auf oe24.TV

Top-Sendung. Rekord-Quote für das Strache-Interview Donnerstagabend auf oe24.TV. Mit fast 2 % Reichweite war oe24.TV damit im Spätabend-Programm auf Platz 8 aller TV-Sender – noch vor Top-Sendern wie RTL und ServusTV.

Insgesamt sahen das Strache-Interview (inklusive Wiederholung) mehr als 113.000 Zuseher. Zusätzlich hatte oe24 am Strache-Tag die Rekordzahl von 501.367 Brutto-Livestreams im Internet, von denen ein Gutteil auf das Konto des Strache-Interviews ging.