Wien. Als glühende Verehrerin von ÖVP-Chef Sebastian Kurz outet sich Schauspielerin Christiane Hörbiger in einem Sonntag von der ÖVP verbreiteten "Wir für Kurz"-Video. Sie zeigt sich hoch empört über den Misstrauensantrag, mit dem der Kanzler - und die ganze Regierung - das Amt verlor.

"Wie waren wir doch froh und glücklich, als Sie Kanzler geworden sind", sagt Hörbiger in dem online verbreiteten Video - um dann deftig SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner anzugreifen: "Wir" seien "entsetzt" gewesen, "wie die Frau Rendi-Wagner den Misstrauensantrag gestellt hat, vollkommen verblödet. Ich weiß nicht, da muss der Hass und Neid so groß sein, dass man so etwas macht. Sie hat die Republik infrage gestellt bzw. in schlechte Zeiten geführt", teilt sie die ÖVP-Kritik an dem - von der FPÖ und der Liste JETZT im Parlament mitgetragenen - Misstrauensantrag.

Hass-Postings gegen Hörbiger

Die Debatte um die Polit-Aussagen Hörbigers nehmen abseits der sachlichen Diskussion auch aggressive Seiten an. Im "derstandard.at"-Forum gibt es Dutzende Hass-Postings gegen die Schauspielerin. Ein User dort unterstellt Hörbiger, dass sie an einer "dissoziativen Amnesie" leide. Er schreibt weiter, "das Schöne am Vergessen ist, da lernt man täglich neue Leute kennen". Immer wieder wird die Kult-Schauspielerin wegen ihres Alters diskriminiert.

Auch auf Twitter sind viele Hass-Kommentare zu finden. Auch dort ist offenbar das beliebteste "Shaming" das Alter Hörbigers. Aber auch Memes, die den TV-Star entstellt zeigen, sind im Umlauf.

