Nach dem Wut-Video von Christiane Hörbiger, ging nun ihre Nichte mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit. Der Burg-Schauspiel-Star Mavie Hörbinger ist demnach anderer Meinung als ihre Tante. Der Wahlkampf ist also voll im Gange – selbst in den Familien wird offenbar bereits politisch diskutiert.

Mavie wies die Meinung von Christiane Hörbiger in ihrem Wut-Video gegen die SPÖ von sich. Sie habe eine andere Ansicht: "Große Familie, sehr unterschiedliche politische Meinungen."

Große Familie, sehr unterschiedliche politische Meinungen. #Hörbiger — Mavie Hörbiger (@hoerbigerm) August 25, 2019

Christiana Hörbiger attackiert Rendi: "Vollkommen verblödet"

Wahlkampfvideos von Prominenten sind ja meistens Lobeshymnen - und auch jenes, das die ÖVP heute frühmorgens online stellte, hat Anklänge einer solchen: aber eben nicht nur. Christiane Hörbiger, 80-jährige Theater- und Fernseh-Ikone (Die Guldenburgs, Schtonk!) und wohl eine der besten Schauspielerinnen das Landes, kam in ihrer Wahlkampfaktion für ÖVP-Chef Sebastian Kurz nicht ohne harte Worte, ja sogar nicht ohne Kraftausdrücke aus.