Neos und Grüne: Duell wird eng

Der eher stotternde Wahlkampfstart (Spendendiskussion, Priesterauftritt, Streit ums Innenministerium) schlägt sich erstmals wirklich auf die Umfragewerte der ÖVP und von Sebastian Kurz durch. Waren die Türkisen noch vor wenigen Wochen am positivsten aufgefallen, so wurden sie in der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage (Research ­Affairs, 505 Online-Interviews vom 1. bis 7. 8., max. Schwankungsbreite 4,5 %) von den Neos und den Grünen überholt: Vor drei Wochen war die ÖVP immerhin noch 52 % der Befragten „sehr positiv“ bzw. „positiv“ aufgefallen. Aktuell sind es nur noch 47 % – das heißt: Eine Mehrheit hat einen negativen Eindruck von den Türkisen, Die Neos liegen da mit 56 % auf Platz 1 – und auch die Grünen haben mit 51 % eine mehrheitlich positive Bewertung.

Welche Partei fiel im Wahlkampf positiv/negativ auf?

Neos und Grüne rittern um den ersten Platz

Duell

Die Grünen verlieren allerdings in der Sonntagsfrage einen Punkt und liefern sich jetzt mit den Neos ein spannendes Duell um den vierten Platz.

Sonntagsfrage: „Welche Partei wählen Sie?“

Wie hat sich Ihr Eindruck von Kurz seit seinem Sturz als Kanzler verändert?