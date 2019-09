TV wird brutale Wahlkampf-Arena

Heute Dienstag startet der ORF seine Wahlkampf-Konfrontationen. Im Kultursender ORF III ist die erste Elefantenrunde dieses Wahlkampfs mit allen Spitzenkandidaten zu sehen (oe24.TV bringt die Highlights um 20.15 Uhr). Morgen Mittwoch folgt dann der ORF-Duell-Reigen. Der Renner des morgigen Tages ist da wohl Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) gegen Herbert Kickl (FPÖ).

Kickl vs. Brandstätter: Das Hass-Duell

oe24.TV: Noch heißer geht es auf oe24.TV zu – heute Dienstag startet der News-Sender mit dem Schlager Herbert Kickl (FPÖ) vs. Neos-Kandidat Helmut Brandstätter – Funkenflug ist da garantiert, Brandstätter hat ja sogar ein Buch über Kickl geschrieben. Generell finden die spannenderen Konfrontationen auf oe24.TV statt. Highlights: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner gegen Norbert Hofer (nicht im ORF!). Zuvor kreuzen bei Wolfgang Fellner u. a. Karoline Edtstadler (ÖVP) und Peter Pilz die Klingen.

Die Elefantenrunde auf oe24.TV ist zudem am 24. September – und somit zwei Tage vor dem ORF-Event und fünf Tage vor der Wahl – angesetzt, der News-Sender hat also auch hier die Nase vorn. Und am Mittwoch vor der Wahl werden die Spitzenkandidaten der beiden größten Parteien, Sebastian Kurz und Pamela Rendi-Wagner, ihre Klingen kreuzen, ebenfalls um 21 Uhr – und ebenfalls auf oe24.TV.