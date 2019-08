Umfrage: Hartes Duell um Platz 2

Wien. 35 Tage – oder eben exakt fünf Wochen – sind es noch bis zur Nationalratswahl am 29. September. Obwohl der Kampf um Platz 1 entschieden sein dürfte, ist für Spannung gesorgt, wie die aktuelle ÖSTERREICH-Umfrage (Research Affairs, 505 Onlineinterviews von 16. bis 21. August, maximale Schwankungsbreite 4,5 %) zeigt.

Welche Partei werden Sie wählen?

(505 Online-Interviews von 16. bis 21.8., max. Schwankung 4,5 %)

Platz 1 für ÖVP. Das Thema scheint fünf Wochen vor der Wahl gegessen zu sein: Die Kurz-ÖVP war zwar nach der EU-Wahl im Mai schon bei 38 % gelegen. Jetzt sind es immer noch 35 % – und der ÖVP-Wahlkampf hat ja noch gar nicht begonnen. Kurz liegt damit 14 Prozentpunkte deutlich vor der Zweiten, der SPÖ von Pamela Rendi-Wagner.

Krimi um Platz 2: SPÖ oder FPÖ? Und da wird es spannend: Die SPÖ kann sich mit schwachen 21 % zwar auf Platz 2 halten – die FPÖ ist ihr aber auf den Fersen, auf 19 % bringt es die Ibiza-gebeutelte Truppe von Norbert Hofer und Herbert Kickl. Was für die FPÖ spricht: In der Kanzlerfrage hat Hofer Rendi-Wagner mit 20 zu 18 % bereits überholt. Was gegen die FPÖ spricht: Eine knappe Mehrheit von 46 % sagen, Ibiza-Video und Razzien bei Strache und Gudenus in der Casino-Postenschacher-Affäre schaden der Partei.

Kampf um Platz 4: Grüne vorn. Das zweite Duell findet bei den Kleinparteien statt: Nachdem die Grünen bei der EU-Wahl auf 14 % gesprungen sind, hat die Partei Werner Koglers den Wiedereinzug ins Parlament in der Tasche – mit 11 % haben die Grünen derzeit einen Vorsprung von 3 Punkten auf die Neos, die diesmal verlieren.

Koalitionswunsch?

"Welche Koalition würden Sie persönlich nach der Wahl vorziehen?"

Koalition: Erwartung?

"Und mit welcher Koalition rechnen Sie persönlich nach der Wahl?"

Stimmung ist für ÖVP und Neos am besten

Stimmung für VP & Pink top. Entschieden ist aber auch dieses Duell noch nicht, denn: Die Stimmung ist für die Grünen mit 56 % positiv – für Neos (58 %) und ÖVP (59 %) ist sie aber noch besser.

Koalitionen: Mehrheit für Türkis-Blau. Richtig spannend wird es aber nach der Wahl: Wer regiert mit der ÖVP zusammen? 28 % sprechen sich für eine Neuauflage von Türkis-Blau aus – damit bleibt das die beliebteste Variante. Und gleich 35 % erwarten auch, dass sich Kurz und Hofer tatsächlich erneut darauf einigen werden.

Die Kanzler-Frage

Wen würden Sie direkt zum Kanzler wählen?

Schaden für FPÖ?

Glauben Sie, dass die Razzien bei Strache und Gudenus der FPÖ bei der Wahl schaden werden?

Wahlbeteiligung: Absturz von 5 % in einer Woche

Jetzt also doch, der Schmutzkübel-Wahlkampf zeigt Wirkung: Derzeit sagen immerhin 72 % der Befragten, dass sie am 29. September sicher zur Wahl gehen wollen, weitere 19 % wollen „wahrscheinlich“ teilnehmen. Das würde bedeuten, dass 5,8 der 6,4 Millionen Wahlberechtigten hingehen könnten – das wäre deutlich mehr als jene 80-%-Wahlbeteiligung des Jahres 2017.

Nur: ÖSTERREICH stellte die Frage schon einmal, und zwar vor einer Woche. Und damals sagten sage und schreibe 77 %, sie wollen sicher hingehen, weitere 16 % sagten damals „wahrscheinlich“ – zusammen also 93 %. Das bedeutet: Innerhalb einer Woche ging die Zahl jener, die sicher wählen wollten, um fünf Prozentpunkte zurück – und das in ­einer Woche, in der sich alles um Ibiza, Parteispenden und so weiter drehte ...