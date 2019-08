Wahlbeteiligung: Innerhalb einer Woche enormer Absturz

Wien. Der Wahlkampf wird immer härter – Ibiza, Parteispenden und die Schlammschlacht drum herum könnten abschreckend wirken. Trotzdem steuern wir am 29. September noch auf eine sehr hohe Wahlbeteiligung zu. In der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage von Research Affairs (505 Onli­neinterviews von 16. bis 21. Au­gust, max. Schwankungsbreite 4,5 %) sagen immerhin 72 % der Befragten, dass sie am 29. September sicher zur Wahl gehen wollen, weitere 19 % wollen „wahrscheinlich“ teilnehmen. Das würde bedeuten, dass 5,8 der 6,4 Millionen Wahlberechtigten hingehen könnten – das wäre deutlich mehr als jene 80 % Wahlbeteiligung des Jahres 2017. Nicht einmal 10 % der Wählerinnen und Wähler wollen schwänzen.

Nur: ÖSTERREICH stellte die Frage schon einmal, und zwar vor einer Woche. Und damals sagten sage und schreibe 77 %, sie wollen sicher hingehen, weitere 16 % sagten damals „wahrscheinlich“ – zusammen also 93 %.

Absturz. Das bedeutet: Innerhalb einer Woche ging die Zahl jener, die sicher wählen wollten, um sieben Prozentpunkte zurück – und das in einer Woche, in der sich alles um Ibiza, Parteispenden und so weiter drehte.

Übrigens: Besonders sichere Wähler haben die ÖVP (86 %), die Grünen (84 %) sowie SPÖ und Neos (jeweils 77 %). Die FPÖ kommt noch auf 75 % sichere Wähler.

Doch wie viele Wählerinnen und Wähler wissen schon, wem sie ihre Stimme geben? Da bleiben die Werte in den letzten Wochen ungefähr gleich: 43 % haben sich ihre Partei bereits sicher ausgesucht, weitere 30 % haben zumindest eine Tendenz. Unentschlossen sind somit ein Viertel der Wähler – das wären rund 1,6 Millionen Stimmen …

