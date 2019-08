Wer gewinnt, wer verliert?

IST DER ÖVP PLATZ EINS NOCH ZU NEHMEN?

Nach menschlichem Ermessen ist Sebastian Kurz und der ÖVP Platz eins nicht mehr zu nehmen. Natürlich kann ein Skandal, ein Video oder neue Enthüllungen auftauchen und das ganze Gefüge noch einmal gravierend durch­einanderbringen. Es ist aber so, dass die ÖVP mehr gewinnt, wenn die FPÖ verliert, deshalb muss man beide betrachten.

In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die FPÖ gar nicht so verliert im Verhältnis zu dem, was da auf Ibiza passiert ist. Ich glaube, dass die ÖVP schon einmal in einer besseren Phase war, als sie jetzt ist. Verschiedene Vorfälle wie die Schreddergeschichte haben jetzt bei einer Momentaufnahme Auswirkungen, ob sich das im Wahlergebnis niederschlagen wird, ist jetzt nicht anzunehmen. Es war ja nichts dabei, was der Partei nachhaltig schaden könnte und die ÖVP zehrt eine Zeit von ihrem Gewinnerimage. Die Schwäche der anderen hilft auch, über manche Unpässlichkeiten der ÖVP hinwegzusehen.

Was mich bei der ÖVP wundert, ist, dass sie noch nicht ihr großes Thema Nummer eins präsentiert hat, denn das könnte wieder viel ins Positive kehren. Dieses große Thema muss von der ÖVP kommen, denn sonst frage ich mich, wie sie den Kanzleranspruch stellen will. Kontinuität alleine ist kein Wahlversprechen.

SCHAFFT DIE SPÖ NOCH DEN ZWEITEN PLATZ?

Das Interessanteste an diesem Wahlkampf ist bisher, wer Platz zwei holt. Die SPÖ scheint ja ohne Skandal mehr zu verlieren als die FPÖ mit Ibiza. Und da ist noch alles komplett offen. Was der SPÖ fehlt, ist nicht auf einen Faktor zu isolieren, sonst wäre dieser Mangel ja einfach zu beheben. Es scheint mir das Problem auf mehreren Ebenen zu liegen, angefangen beim Themensetting. Es geht freilich noch tiefer, denn die Partei vermittelt den Eindruck einer tiefen Gespaltenheit. Sind wir eher links oder doch Mitte-rechts? Wien oder Burgenland, wenn Sie so wollen. Der Richtungsstreit ist nicht zu kaschieren. Dementsprechend sieht die SPÖ nach außen recht diffus aus, mit sich hadernd, es ist keine klare Linie erkennbar. Thematisch flackert immer wieder was auf, aber es fehlt offensichtlich der lange Atem, das auch durchzuhalten. Das Öffiticket wäre ja durchaus etwas, worüber man gut diskutieren könnte, aber man lässt viel zu schnell wieder davon ab. Es fehlt die beherzte Linie und das Durchhaltevermögen. Als dritter Punkt kommt natürlich auch die Spitzenkandidatin dazu, die monatelang in der Kritik war und bis heute nicht wirklich herausgekommen ist.

WIE VIEL IBIZA IST NOCH IN DER HOFER-FPÖ?

Ich halte Norbert Hofer für eine Idealbesetzung für die FPÖ nach Ibiza. Er hat etwas Versöhnliches und wirkt in seinem Auftreten sympathisch. Er hat ja seine Klientel schon im Präsidentschaftswahlkampf überzeugt. Er ist sicher hauptverantwortlich dafür, dass die Partei nach diesem Skandal so dasteht. Es wäre ja auch vorstellbar gewesen, dass sich die Partei FPÖ halbiert, doch jetzt hat sie sogar Chancen auf Platz zwei. Die Stärke der FPÖ war es ja immer, Stammwähler zu haben, die mit ihr durch dick und dünn gehen, und die Anzahl dieser treuen Wähler ist offenbar größer, als man gedacht hat. Die Strategie, Ibiza als „b’soffene G’schicht“, als peinlichen Umfaller im Urlaub zu verkaufen, geht auf. Die FPÖ-Wähler wollen das offenbar glauben und deshalb glauben sie’s. Motto: Man wird ja einmal über die Stränge schlagen dürfen. Der FPÖ ­gelingt es auch, vom eigentlichen Thema abzulenken, indem sie die Drahtzieher sucht. Nicht der Mann vor der Kamera ist der Böse, sondern der dahinter. Auch die Good-Cop-

Bad-Cop-Strategie mit Hofer und Kickl wird einschlagen. Für die Stammwähler ist ein Kickl, der die Ideologie vorgibt, schon wichtig, die FPÖ braucht ihn.

WERDEN DIE GRÜNEN TATSÄCHLICH ZWEISTELLIG?

Ein zweistelliges Ergebnis ist für die Grünen sehr wahrscheinlich. Wenn man sich all ihre Wahlergebnisse anschaut, hatten sie nie mehr als 15 Prozent, aber jetzt wäre sogar mehr denkbar. Die sind auf einem guten Weg und müssen zwei Themen unter einen Hut bringen. Einerseits den Klimawandel, der im Moment durch die persönliche Betroffenheit aufgeladen wird. Bisher war das Thema zu abstrakt, hat in den Augen vieler nur die Gletscher oder die Eisbären betroffen. Jetzt ­spüren wir alle im Alltag die Folgen der Hitze. Der Wassermangel, die Folgen für die Landwirtschaft, die Unwetter – das bekommen alle mit, die Bedrohung ist konkret geworden. Das zweite Thema ist das strikte Kontrastprogramm gegenüber der FPÖ. Die Grünen haben ein skandalfreies Sauberimage.

KÖNNEN DIE NEOS MIT DEN GRÜNEN MIT?

Bewegt man sich in einer gewissen politikaffinen Blase, könnte man meinen, die Neos hätten ein Potenzial von 15 Prozent. Davon sind sie aber natürlich in der Realität weit entfernt. Dabei leisten sie wirklich professionelle und unaufgeregte Arbeit, sind bei politischen Konfrontationen immer top vorbereitet, erlauben sich keine Fehler und sind personell gut aufgestellt. Ob der Herr Brandstätter wirklich wirkt und drei Prozentpunkte bringen kann, lasse ich dahingestellt. Für mich wirkt Brandstätter nicht stimmig – mir fehlt der Zusammenhang mit der jungen, smarten Truppe der Neos. Aber vielleicht werden wir noch darüber aufgeklärt, wie Herr Brandstätter zu einem Erfolgsfaktor werden kann.

HAT "JETZT" NOCH EINE CHANCE?





2017 hat Peter Pilz von der schweren Krise der Grünen profitiert. Die gibt es jetzt nicht mehr, also fehlt Pilz die Geschichte. Er hat die Chance bekommen, die neuen Grünen zu sein, aber die hat er nicht genützt. Ich sehe nicht, wie sich das noch ausgehen kann, auch wenn er in den TV-Konfrontationen brilliert.