Kickl: "Strache hat der FPÖ geschadet"

oe24.TV: Sie bewerben sich tatsächlich wieder für den Innenminister, obwohl Sie ihn nicht kriegen werden?



Kickl: Das sagen jetzt Sie. Wenn Sie die ÖVP gefragt hätten im Herbst 2017 vor der Wahl, dann hätten sie Ihnen auch gesagt, dass es niemals einen blauen Innenminister geben wird.

oe24.TV: Viele sagen, dass die Übergangsregierung und Ihr Nachfolger Peschorn exzellent arbeiten. Auch Ihre Meinung?



Kickl: Meine Meinung ist das nicht: Was im Innenressort passiert, ist nicht das angekündigte ruhige „Drüberverwalten“, sondern, es werden Schritt für Schritt sinnvolle Maßnahmen rückgängig gemacht. Der Beschaffungsvorgang für die mannstoppende Munition für die Polizei ist gestoppt worden. Es wird die Rekrutierungsoffensive zurückgefahren. Es werden Polizeiposten zugesperrt. Und so geht’s in die falsche Richtung dahin.

oe24.TV: Peschorn ist eine ­Katastrophe in Ihren Augen?



Kickl: Er ist eine lahme Ente: Das zeigt, dass es nicht funktioniert, wenn man einen angeblich unabhängigen Minister hat, der in Wahrheit von der alten ÖVP gesteuert wird. Sein Kabinett, das alles steuert, ist voll mit Alt-Schwarzen. Und was hat er in schöner Regelmäßigkeit in der ÖVP-Zentrale zu tun? Ich nehme nicht an, dass er dort den Mitgliedsbeitrag persönlich einzahlt. Die drehen jetzt einfach das Rad der Zeit zurück und machen Politik, um sich bei den Linken anzubiedern.

oe24.TV: Das heißt doch, dass Sie einen Blödsinn gemacht haben, als Sie den Misstrauensantrag mit der SPÖ gemeinsam durchgeputscht haben.



Kickl: Es hat niemand irgendjemanden weggeputscht. Offensichtlich haben Kurz und der Bundespräsident vergessen, dass man zum Regieren eine parlamentarische Mehrheit braucht. Und der Herr Ratz (Kickls 1. Nachfolger, Anm.) hat nur ein paar Tage herumgewurschtelt im Innenressort. Das war noch schlimmer!

oe24.TV: Die große Ansage der FPÖ ist, wir wollen wieder ­Türkis-Blau. Warum?



Kickl: So viel Realist muss man sein, dass man davon ausgehen kann, dass die ÖVP diese Wahl gewinnen wird. Da stellt sich nur eine einzige Frage: Mit wem wird Kurz regieren? Davon hängt ab, in welche Richtung das ganze Land geht. Was wir tun wollen, ist, Sebastian Kurz an das wieder zu erinnern, wo wir 2017 begonnen haben. Und wenn er sagt, er will den Kurs fortsetzen, dann kann das ja wohl nur bedeuten, dass man auch die strenge und konsequente freiheitliche Sicherheitspolitik fortsetzt.

oe24.TV: Erklären Sie doch einem Wähler, wie man dazu kommt, dass man sicher im Rahmen eines Wortbruchs trennt – und dann trotzdem zusammenarbeitet.



Kickl: Ich sage ja nicht, dass nichts war. Aber wir haben uns jetzt an den Notwendigkeiten zu orientieren, an dem, was sich die Bevölkerung von uns erwartet. Da muss man auch das eine oder andere hinunterschlucken.

oe24.TV: Also für Türkis-Blau kämpfen Sie? Was einer Selbstaufgabe gleichkommt. Sie sind dort rausgewatscht worden.



Kickl: Ach Gott. Zuerst entscheiden ja einmal die Wählerinnen und Wähler, und der Herr Bundespräsident steht auch nicht über der Verfassung. Die Position der ÖVP hat sich ja schon ein paar Mal geändert, noch vor Kurzem haben mich Blümel und Co. überall gelobt. Wir gehen jedenfalls mit einer unveränderten und klaren Position in diese Verhandlungen – und die heißt: Wir wollen das Innenministerium.

oe24.TV: Sie sagen, der Kickl wird wieder Innenminister?



Kickl: Ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die genau diesen Wunsch bei ihrer Wahl zum Ausdruck bringen werden.

oe24.TV: Was ist denn Strache für Sie, Täter oder Opfer?



Kickl: Ich denke, er ist beides, je nachdem, wie man die Dinge jetzt sieht. Natürlich war das eine unglaubliche Blödheit. Er kann das nicht ungeschehen machen, aber er ist als Parteichef und Vizekanzler zurückgetreten, er hat geschaut, dass wir mit der ÖVP eine Vereinbarung finden, wie die Regierung weitergehen kann. Er trägt offensiv zur Aufklärung bei. Er ist sicher auch derjenige, der, wenn er sich irgendetwas wünschen könnte im Leben, sich wünschen würde, dass er diese Tage niemals auf Ibiza gewesen wäre.

oe24.TV: War das parteischädigendes Verhalten?



Kickl: Ja, wenn das kein Schaden für die Partei gewesen ist, nicht nur für ihn, sondern für viele, viele andere auch, weiß nicht, was sonst ein Schaden sein soll – das ist ja unbestritten. Das sieht er ja selber auch so.

oe24.TV: Warum haben Sie ihn nicht ausgeschlossen?



Kickl: Weil auf der anderen Seite auch seine Leistungen zu sehen sind. Weil es auch eine Dankbarkeit gibt der Partei ihm gegenüber. Wir können ja nicht so tun, als ob er von dieser großartigen Aufbauleistung zu entkoppeln wäre.

oe24.TV: Haben Sie den ­Verdacht, dass die ÖVP hinter dieser Aktion steckt?



Kickl: Die WKStA vermutet einen Zusammenhang zwischen der Schredderei und Ibiza. Das gehört alles untersucht. Es gibt eben bestimmte Verdachtsmomente, die auf die ÖVP hindeuten. Es geht um Fakten, und die bekomme ich durch Ermittlungen. Normalerweise würde ja sofort ermittelt. Das war aber nicht so und dann stellt man sich die Frage: Wem nutzt die Verzögerei?