LIVE: Sommergespräch mit Norbert Hofer

Hofer: "Es gibt offensichtlich in Österreich schlechte und gut Hausdurchsuchungen."

Pötzelsberger startet mit der Razzia bei Strache & Co. rund um die Casinos-Causa. Hofer kritisiert, dass dies auf Basis einer anonymen Anzeige geschah: "Es gibt offensichtlich in Österreich schlechte und gut Hausdurchsuchungen. Beim BVT war es eine schlechte und hier eine gute. Ich will nur, dass man hier nicht mit zweierlei Maß misst." Aber er habe Vertrauen in die Justiz. Pötzelsberger kontert: "Aber nur weil es eine anonyme Anzeige war, heißt es ja nicht automatisch, dass sie nicht stimmt."