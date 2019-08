Grüne: 'Gleich viel für jedes Kind'

Fast 90 Seiten dick ist es geworden, heute, Montag, wird es präsentiert. Wen ­würde unsere Zukunft wählen? heißt das grüne Wahlprogramm. In ÖSTERREICH präsentiert Parteichef Werner Kogler einen wichtigen Punkt. Er will die Familienförderung völlig reformieren. „Das Ganze soll unter dem Motto „Kinderarmut bekämpfen – und nicht die armen Kinder“ laufen, so Kogler. „Wer viel hat, bekommt viel dazu. Wer wenig hat, kriegt fast gar nichts mehr. Wer fast nichts hat, dem wird das auch weggenommen“, spielt er auf den Familienbonus und die Reform der Mindestsicherung von Türkis-Blau an. Kogler fordert ein Umdenken, mit dem Ziel, „dass wir in ein bis zwei Legislaturperioden soweit kommen, dass jedes Kind gleich stark gefördert wird“. Dazu müsse man „steuerliche Maßnahmen (Familien­bonus), Familienbeihilfe und Mindestsicherung zusammen sehen“, so Kogler.

Das könne man auch als Signal an einen etwaigen Koalitionspartner ÖVP sehen. Kogler: „Es ist nicht zu erwarten, dass sie alles, was sie getan ­haben, rückabwickeln. Es muss sich bei der Kinderarmut aber was zum Besseren be­wegen, sonst geht es nicht.“