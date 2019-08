Wie in der Schweiz: Grüne wollen Mobilitätsgarantie

Geht es nach den Grünen, soll es bis 2013 ein gesetzlich verankertes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln auch in Regionen, wo derzeit weder Bus noch Bahn stehen bleiben, geben. Zwölf garantierte Verbindungen pro Tag können sie sich vorstellen, die Fahrpläne sollen aufeinander abgestimmt sein. Eine derartige „Mobilitätsgarantie“ gibt es bereits in der Schweiz. Zusätzlich brauche es eine „Öffi-­Revolution“ mit leistbaren Tickets und massivem Ausbau des Nahverkehrs.

Gewessler fordert außerdem ein „Ökobonus-Modell“: Privilegien für die fossile Industrie sollen abgeschafft, Unternehmen im Gegenzug bei Lohnnebenkosten entlastet werden.