Kurz WAHLzt durch Österreich

Die ÖVP-Wahlkampf-Maschine läuft wie am Schnürchen. In nicht ganz drei Tagen absolvierte Sebastian Kurz eine „Auf.Takt.Tour“ durch ganz Österreich – insgesamt rund 15.000 ÖVP-Fans wollten ihr Idol „Face to Face“ sehen. Ein Bauer nahe der A 2 bei Wolfsberg war vom ÖVP-Chef sogar so begeistert, dass er den Namen Kurz – kilometerweit sichtbar – auf einen Berghang auflegte.

Am Sonntag waren schließlich Salzburg, Tirol und Vorarlberg dran – routiniert spulte der ÖVP-Chef sein Programm ab. „Wir wollen unseren Kanzler wieder zurück“, gibt Moderator Eppinger die Devise aus – Kurz ergänzt: „Sobald es eine Mehrheit gegen uns gibt, wird diese Mehrheit genutzt werden. Wir müssen verhindern, dass es eine Mehrheit gegen uns geben kann“, warnte er Funktionäre vor Schlendrian im Wahlkampf.

Wie geht es weiter?

Am Mittwoch steigt Kurz in den TV-Wahlkampf ein, absolviert das oe24.TV-Bürgerforum, am Abend ist er dann in den ORF-Duellen im Clinch mit Grünen-Chef Kogler und FPÖ-Obmann Norbert Hofer zu sehen. Österreich-Tour wird es keine mehr geben, ­allerdings sind mehrere ­Bundesländertage geplant.