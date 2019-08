Kurz mobilisiert, was das Zeug hält

Die ÖVP legt zwar Wert darauf, dass ihr Wahlkampf noch gar nicht angefangen hat. Die „Kurz im Gespräch“-Tour von ÖVP-Chef Sebastian Kurz durch acht Bundesländer hat aber alle In­gre­di­enzien eines solchen. 2.400 Kilometer legte er bisher zurück, nicht im bekannten türkisen Tourbus, sondern im Pkw. Er besuchte bereits fünf Bundesländer in fünf Tagen – und es geht weiter: Heute ist Kärnten an der Reihe, morgen, Dienstag, tourt er durch die Steiermark, am Mittwoch geht’s ins Burgenland. Wien fehlt im Tourplan, wegen der vielen TV-Duelle wird er sich im Wahlmonat September vor allen in der Hauptstadt aufhalten.

Am Land wird Kurz freundlich – manchmal sogar mehr als das – aufgenommen. Der Zulauf sei groß, versichert die ÖVP: In Kaltenberg (OÖ) etwa seien 1.000 Leute zum Kurz-Event gekommen, dabei habe die Gemeinde nur 640 Einwohner. Die Konzentration auf das Land hat übrigens Sinn: Geht es doch vor allem darum die eigenen Anhänger zu mobilisieren.