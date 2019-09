Medienskandal? – Enthüllung bringt 'Falter' unter Druck

Die ÖVP sieht sich im Wahlkampf zur Nationalratswahl am 29. September als Opfer eines Cyber-Angriffs. Nach den jüngsten Veröffentlichungen interner Dokumente über die Parteispenden und Finanzen der ÖVP haben Experten der Cyber-Security-Firmen SEC Consult und CyberTrap in den vergangenen Tagen die IT der Volkspartei überprüft.

ÖVP-Chef Sebastian Kurz, ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer und der Cyber-Security-Experte Avi Kravitz informierten Donnerstagfrüh in einem kurzfristig angesetzten Hintergrundgespräch über das Ergebnis der Untersuchungen. Fazit: Es gab einen groß angelegten Hackerangriff und Datenfälschung bei der ÖVP, es war ein externer Angriff, kein Insider oder Maulwurf.

Bericht des "Falter"

"Es gab einen sehr gezielten Hackerangriff auf die Server der Volkspartei mit dem Ziel, Daten zu entwenden, zu platzieren, zu manipulieren und zu verfälschen. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Volkspartei, sondern auch ein Angriff auf das demokratische System", erklärte Kurz. Die ÖVP hat inzwischen den Verfassungsschutz informiert.

Die Enthüllungen bringen auch die Wiener Wochenzeitung "Der Falter" in Bedrängnis: Das Wiener Magazin erschien gestern samt Titel-Story über eine "doppelte Buchführung" bei den Wahlkampfkosten der ÖVP - mit Details, die von den Parteimanagern deutlich dementiert wurden. Die ÖVP ließ bereits anklingen, dass sie rechtliche Schritte gegen den "Falter" prüfen und gegebenenfalls einleiten wird. Für den "Falter" wird es nun nicht einfach sein, aufgrund des bereits seit zwei Monate laufenden Hacker- und Datenfälschungs-Aktion die Echtheit der Dokumente beweisen zu können . . .

Falter-Chefredakteur Florian Klenk meldete sich zur Causa auf Twitter und stellte klar, dass man nichts Strafbares getan habe.

Falls jemand von der ÖVP auf die Idee käme uns zu kriminalisieren:

1) Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen über Quellen

2) Wir haben uns an alle Gesetze gehalten und nichts Strafbares getan

3) Wir berichten über Angelegenheiten, die im public interest sind — Florian Klenk (@florianklenk) September 5, 2019

ÖVP-General Karl Nehammer antwortete Klenk und stellte klar, dass man den Falter nicht kriminalisiere.

Zur Sorge des Falter, dass wir ihn kriminalisieren, stellen wir klar: Wir kriminalisieren NICHT! den Falter, sondern jene, die uns professionell von außen gehackt und angegriffen haben und somit auch unsere Demokratie angreifen! — Karl Nehammer (@karlnehammer) September 5, 2019

Nicht der erste Hack

Falter-Chefredakteur Florian Klenk erinnert in einem Tweet daran, dass es bereits zuvor Polit-Hacks in Österreich gab.