ÖVP will doch mehr Geld für das Bundesheer

Im Sommergespräch zeigte Kurz keine große Bereitschaft, die Budgets für Justiz und Bundesheer - deren Minister auf große Probleme bei der Erfüllung der Aufgaben hingewiesen haben - wesentlich zu erhöhen. "Jeder Minister kämpft um sein Budget", meinte er nur. "Teilweisen Bedarf" räumte er letztlich zwar ein, verwies aber gleichzeitig auf "Reformmöglichkeiten" und "Potenzial, das man heben sollte". Diese Aussagen waren der Offiziersgesellschaft zu wenig konkret. Sie kritisierten, dass Kurz eine Erhöhung des Heeresbudgets abgelehnt hat. "Das ist ein Schlag ins Gesicht aller Soldaten, die eine Trendumkehr erwartet hatten", erklärte Präsident Erich Cibulka am Donnerstag in einer Aussendung.

ÖVP will jetzt mehr Budget für das Bundesheer

Nun reagiert die ÖVP und verweist auf ihren "100 Projekte für Österreich", in dem eine Budget-Erhöhung für das Bundesheer vorgesehen sei. "Es wird aber die Aufgabe der künftigen Bundesregierung sein, ausreichend Budget für das Bundesheer zur Verfügung zu stellen und das Investitionsprogramm der alten Regierung auch in einer neuen Koalition fortzusetzen", heißt es in einer ÖVP-Mitteilung. Die Volkspartei bekenne sich jedenfalls zu einer positiven und spürbaren Budgetentwicklung für die Landesverteidigung.

Sebastian Kurz stellt klar: "Nachdem wir in der Bundesregierung bereits wichtigen Investitionen in die Neuanschaffung von technischen Geräten für das Bundesheer beschlossen haben, wollen wir auch in einer neuen Regierung die budgetären Mittel des Bundesheeres erhöhen. Die Aufgabenfelder der Landesverteidigung werden trotz geänderter Rahmenbedingungen umfangreicher und vielfältiger. Dafür braucht es ein ausreichendes Budget."