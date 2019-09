Als letzter Parteichef war Sebastian Kurz (ÖVP) am Montagabend im ORF-Sommergespräch zu Gast. Dabei nahm der Altkanzler auch zu den „Falter“-Vorwürfen Stellung. "Es wird ein Artikel veröffentlicht, der etwas skandalisiert, und gleichzeitig wird geschrieben, dass alles rechtskonform ist. Das Gesetz sagt, dass es laufende Kosten gibt und spezielle Wahlkampfkosten. Und diese speziellen Wahlkampfkosten darf keine Partei überschreiten."

Video zum Thema Analyse des ORF-Sommergesprächs mit Sebastian Kurz

Vergleich mit Alkolenker

Kritik an Kurz kam im Anschluss an das Sommergespräch vom Politologen Peter Filzmaier. Dieser warf dem ÖVP-Chef in der ZiB2 vor, wenig glaubwürdig zu sein. Gleichzeitig ist der Experte aber der Meinung, dass die Causa Kurz kaum schaden werde. Die Mehrheit der Bevölkerung sei ohnehin der Ansicht, dass „alle Politiker so sind“.

Für Aufregung sorgte Filzmaier damit, dass er Kurz mit einem Alkolenker verglich. „Nur weil ein Promillespiegel von 0,5 Promille erlaubt ist, muss ich nicht jedes Mal ein Zielpunktsaufen auf 0,49 Promille hin machen“, fasst Filzmaier in der ZiB2 zusammen. Dabei spielt der Politologe darauf an, dass die Milliardärin Heidi Horten der ÖVP monatlich 49.000 Euro spendete. Ab 50.000 Euro wären die Spenden sofort dem Rechnungshof zu melden gewesen.

Die Ausführungen des ORF-Experten wurden auch im Netz heiß diskutiert.

"Bei der inhaltlichen Glaubwürdigkeit habe ich große Zweifel."

