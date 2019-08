Asylwerber in Lehre: Drozda will Probe aufs Exempel von der ÖVP

Wien. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda begrüßte am Sonntag, dass die ÖVP in der Frage der Asylwerber in Lehre nun "auf eine vernünftige Linie einschwenkt". Nach der diesbezüglichen Ankündigung von Ex-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck will er jedoch eine "Probe aufs Exempel" sehen. Die ÖVP solle entsprechenden Schritten im Parlament zustimmen, verlangte er in einer Aussendung.