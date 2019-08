Das rote Drehbuch

Ganz rund lief der SPÖ-Wahlkampf nach dem Ibiza-Video und Misstrauensantrag bekanntlich nicht. Seit ein paar Wochen scheint sich die SPÖ aber ­stabilisiert zu haben. In den kommenden vier Wochen vor der Wahl wollen sich die Roten nun ebenso an ein genaues Drehbuch halten, wie es die Türkise machen.

Am Freitag startet die SPÖ schließlich ganz offiziell in die heiße Phase des Wahlkampfes. Statt wie in früheren Jahren in große Hallen oder am Museumsquartier findet der SPÖ-Wahlkampfauftakt diesmal am Viktor-Adler-Markt statt:

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner möchte dabei auch ganz bewusst an den Namensgeber dieses Platzes in dem Wiener „Arbeiterbezirk“ Favoriten erinnern. Viktor Adler war wie Rendi-Wagner Arzt. Der Gründer der österreichischen Sozialdemokratie – selbst aus wohlhabendem Haus stammend – setzte sich für die Rechte von Arbeitern und Gleichheit ein.

Rote Kernthemen sind jetzt im Dauerfokus der SP

Genau um diese sozialdemokratischen Kernthemen soll es ab dem Wahlkampfauftakt, auf dem Rendi-Wagner eine ausführliche Wahlkampfrede halten wird, gehen. Der 1.700-Euro-Mindestlohn soll etwa ein Schlager der Roten werden, hoffen die Roten. Die SPÖ will jede Woche „Leuchtturmprojekte“ – zum Thema Wohnen, Gesundheit, Klima und Pensionen – präsentieren und so einerseits ihre Kernklientel mobilisieren, andererseits aber zu starke Abwanderungen hin zu den Grünen verhindern.

Im Finale wird Rendi-Wagner auf „Rot-Show“ durch die Bundesländer gehen und sich stark auf den urbanen Bereich – dort punktet die SP-Chefin noch am stärksten – konzentrieren.

Dabei verstärken die Sozialdemokraten natürlich ihre Bemühungen in Wien. In der Bundeshauptstadt wird die rote Spitzenkandidatin von Bürgermeister Michael Ludwig und Nationalratspräsidentin Doris Bures stark unterstützt. Allfällige weitere Querschüsse von Parteifreunden will die Rote mit Verweis auf Adler kontern, der die unterschiedlichen Strömungen der SP vereinte.

Isabelle Daniel