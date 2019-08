Hörbiger-Schwester kämpft für Rendi

Wien. Der Wahlkampf wird zum Schlagabtausch zweier Schwestern und Burgtheater­schauspielerinnen.

Nachdem Christiane Hörbiger in ihrem Video für Sebastian Kurz SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner als „verblödet“ bezeichnet hatte, holte diese deren ältere Schwester Elisabeth Orth zur Unterstützung für ihren

Wahlkampf. Heute präsentiert sie gemeinsam mit Rendi-Wagner und Altbundespräsident Heinz Fischer Maßnahmen gegen Kinderarmut, kündigte die SPÖ am Freitag an.

Die 83-jährige Orth hat sich immer wieder politisch engagiert. Sie ist Präsidentin der Aktion gegen den Anti­semitismus. Im Bundesprä­sidenten-Wahlkampf 2016 kämpfte sie für Alexander Van der Bellen und davor für Heinz Fischer.

Wahlkampfauftakt mit Rede gegen Türkis-Blau

Am Freitag feierte die SPÖ ihren Wahlkampfauftakt auf dem Wiener Viktor-Adler-Markt unter dem Motto #ROTshow. In Favoriten, dem Heimatbezirk von Rendi-Wagner, hielt Doris Bures, die in Wien hinter Rendi-Wagner an zweiter Stelle gereiht ist, eine Rede. Der Wahlkampf­auftakt wurde als Aufholjagd inszeniert – Rendi wandte sich gegen einen Schmutzkübelwahlkampf.

(knd)