Hörbiger gegen Rendi: Krach um Wut-Video

ÖSTERREICH hatte den Aufreger bereits am Sonntag im Blatt. Frühmorgens ging das Video online: Schauspieler-Ikone Christiane Hörbiger (Die Guldenburgs) zog in dem von der ÖVP verbreiteten „Wir für Kurz“-­Video über SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner her. Sie zeigte sich empört über den Misstrauensantrag, mit dem ihr Idol Sebastian Kurz – und die ganze Regierung – das Amt verlor. Dass die SPÖ den Antrag eingebracht hatte, sei „vollkommen verblödet“, sprach sie Rendi direkt an.

"Senile Dame plappert irgendeinen Schwachsinn"

Die SPÖ-Chefin lud Hörbiger zum Gespräch ein. Rendis Wahlkampfleiter Christian Deutsch befand: Kurz habe die Abwahl im Parlament nicht verkraftet.

Der SP-Wien-Mandatar Thomas Reindl nannte Hörbiger eine „senile alte Dame“, die „irgendwelchen Schwachsinn daherplappert“.

Video zum Thema Rendis Antwort auf Hörbiger-Wut-Video Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Alters-Diskriminierung auf standard.at

Über Hörbiger ergoss sich zudem ein Shit­storm. Wobei es besonders wild im standard.at-Forum herging: Dort gab es Dutzende Hass-Postings gegen die Schauspielerin. Ein User unterstellt Hörbiger zum Beispiel, dass sie an einer „dissoziativen Amnesie“ leide. Er schreibt weiter, „das Schöne am Vergessen ist, da lernt man täglich neue Leute kennen“. Immer wieder wird die Kult-Schauspielerin wegen ihres Alters diskriminiert. Auch auf Twitter waren viele Hass-Kommentare zu finden – und auch Memes, die den TV-Star entstellt zeigen.

Mavie Hörbiger kontert

Auch innerfamiliär gab es Debatten, Nichte Mavie Hörbiger distanzierte sich von ihrer ­Tante. Auf Twitter schrieb sie: "Große Familie, sehr unterschiedliche politische Meinungen."

Große Familie, sehr unterschiedliche politische Meinungen. #Hörbiger — Mavie Hörbiger (@hoerbigerm) August 25, 2019

Einst auf SPÖ-Seite

Übrigens war sie einst auf der Seite der SPÖ: 2016 unterstützte sie den SPÖ-Präsidentschaftskandidaten Rudolf Hundstorfer.