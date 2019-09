Peinliches Geografie-Hoppala bei SPÖ-Plakat

Der SPÖ, konkret dem Sozialdemokratischen GemeindevertreterInnenverband, ist offenbar ein Wahlkampf-Hoppala unterlaufen. Auf einem Wahlkampfsujet mit der Lienzer Bürgermeisterin und LAbg. Elisabeth Blanik wurde auf einer darunter dargestellten Landkarte von Tirol ausgerechnet auf Osttirol, Blaniks Heimat, vergessen. Dies berichtete die Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung".

© SPÖ

Die ehemalige Tiroler SPÖ-Chefin ist darob not amused. Sie spricht von einem "peinlichen Fehler" der Verantwortlichen in Wien. "Aber jeder, der mich kennt, weiß, was ich bin und woher ich stamme. Manche sagen sogar, dass ich zu viel Osttirol im Landtag vertrete. Aber die Geografiekenntnisse in Wien gehören gründlich aufpoliert", richtete sie den erhobenen Zeigefinger gen Bundeshauptstadt und meinte weiters: "Natürlich ist eine Tirol-Karte ohne Osttirol mehr als nur peinlich, aber mit meinem Namen wird auch immer Lienz und Osttirol verbunden. Das macht den unverzeihlichen Fehler nicht wett, aber trotzdem." Das Sujet sei peinlich, seit Mittwochvormittag werde versucht, es zu ändern.