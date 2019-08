St. Andrä/Lavanttal. Zwei Tage, nachdem ein VP-Anhänger SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner im noblen Club 55 in St. Tropez (Côte d’Azur) fotografiert und das Bild gepostet hatte, ist sie wieder voll im Wahlkampf. Beim Traditions-Geflügelfest „Gackern“ in St. Andrä mischte sich die SP-Chefin, unterstützt von Landeschef Peter Kaiser, unters Volk. Der Luxus-Club war in Kärnten kein Thema, viele freuten sich, die SPÖ-Chefin zu sehen.

Doch was sagt Rendi-Wagner zur Kritik an ihrem Besuch des weltberühmten Strand-Clubs, in dem schon Brigitte Bardot feierte? Die SPÖ-Chefin konterte ihren Kritikern: Der Urlaub sei privat, sie sei mit Mann, Kindern und Hund unterwegs gewesen. Im Übrigen komme die Kritik von Ex-FPÖ-Chef Strache ausgerechnet „von einem Mann, der in Ibiza das halbe Österreich verscherbeln wollte“.

Rendi: "Urlaube müssen privat sein"

Pamela Rendi-Wagner im kurzen oe24-Interview zur Urlaubs-Causa.