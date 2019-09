Eigentlich sollte es ja um 20.15 Uhr auf ORF 2 losgehen. Doch zuerst muss Marcel Hirscher zurücktreten, und so startet der ORF erst um 21 Uhr in den Intensivwahlkampf. Insgesamt fünf Duelle werden Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür heute Abend moderieren. Dabei ist übrigens ein richtiger Knüller:

■ Rendi-Wagner (SPÖ) – Kickl (FPÖ). Polit-Feinspitze müssen bis zum letzten Duell ausharren, doch es sollte sich auszahlen: Norbert Hofer lässt sich von seinem Stellvertreter und dem harten Mann in der FPÖ, Ex-Innenminister Herbert Kickl, vertreten. Es geht in Wahrheit gegen die größte Konkurrentin, Pamela Rendi-Wagner. Immerhin liegen die beiden Parteien in der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage nur zwei Punkte auseinander, die Roten sind mit 22 % vorn, dahinter die FPÖ mit 20 %. Harte Attacken sind programmiert: Zwar haben Rot und Blau in trauter Einigkeit Sebastian Kurz im Parlament gestürzt, doch sonst sind die beiden ­einander spinnefeind. Rendi hat ja eine Koalition mit der FPÖ stets ausgeschlossen, doch auch die Blauen wollen kleine Liaison mit Rot.

■ Rendi-Wagner (SPÖ) – Kogler (Grüne). Da wird Rendi-Wagner schon ihr strategisch wichtigstes Duell absolviert haben – das gegen Grünenchef Werner Kogler (es ist übrigens das dritte an dem Abend). 2017 konnte der damalige SPÖ-Chef Christian Kern mit einem prononciert linken Wahlkampf viele Grünenwähler abziehen – die gehen wieder zu Kogler zurück. In den Umfragen ist das längst passiert, Rendi muss den Trend stoppen, sonst kann sie Platz 2 gleich vergessen.

■ Meinl-Reisinger (Neos) – Kogler (Grüne). Auch gleich im ersten Duell des Abends geht es um ähnliche Wählergruppen – denn auch die Neos profitierten 2017 vom Grünen-Niedergang, Meinl-Reisinger wird hier mit ihrem CO2-Steuer-Konzept angreifen.

■ Edtstadler (ÖVP) – Pilz (Jetzt). Lässt sich FPÖ-Chef Norbert Hofer gegen die SPÖ durch Kickl vertreten, so muss die Ex-Innen-Staatssekretärin Karoline Edtstadler gegen Listen-Gründer Peter Pilz ran – VP-Chef Sebastian Kurz weicht diesem Duell aus. Für Edtstadler ist es eine Art Feuertaufe, sie gilt ja als ein heißer Tipp für das Innenministerium.

■ Meinl-Reisinger (Neos) – Pilz (Jetzt). Kaum Wähleraustausch – besonders gut leiden können sich die beiden nicht.