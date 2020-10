Weniger Partys, mehr Masken: Die neuen Corona-Pläne der Regierung

Feiern und Partys soll es nicht mehr geben. Was in der Koalition konkret diskutiert wurde.

Am Montag findet eine Videokonferenz zwischen Bund und Ländern zu geplanten bundesweiten Verschärfungen im Kampf gegen das Coronavirus statt. Sie soll dazu dienen, "dass wir gemeinsam die nächsten Schritte besprechen und die richtigen Maßnahmen im Bund und in den Ländern setzen", hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag gegenüber der APA angekündigt. Nach der Videokonferenz ist eine Pressekonferenz der Regierung angesetzt.



Kurz betonte jedenfalls, dass man nur durch die Reduktion von sozialen Kontakten, "was natürlich von uns allen Verzicht bedeutet", den Anstieg der Infektionszahlen stoppen könne. In der Vorwoche hatten mehrere Bundesländer verstärkte regionale Maßnahmen gesetzt. Welche Verschärfungen aber genau kommen könnten, war noch offen. ÖSTERREICH hat aber die Punkte, die in der Koalition diskutiert wurden.

➜ Privat- und Vereinsfeiern. Hier kann die Regierung in den privaten Wohnbereich nicht eingreifen – es geht also um Feiern in Lokalen oder in Vereinen etc. Hier könnte die Höchstzahl auf fünf sinken, bei Weihnachtsfeiern gilt ja bereits ein Zehn-Personen-Limit.

➜ Veranstaltungen werden weiter eingeschränkt, niedrigere Höchstzahlen, nur noch zugewiesene Plätze, keine Bewirtung. Auch für Fitnessstudios wurden Einschränkungen diskutiert.

➜ Gastronomie. Auf dem ­Tapet ist die bundesweite 22-Uhr-Sperrstunde (Wider­stand der Länder), jedenfalls aber eine bundesweite Registrierungspflicht, um Infektionen besser nach­verfolgen zu können.

➜ Masken. Es soll eine Maskenpflicht auch im Freien kommen, wenn Menschen eng zusammenstehen. Die nutzlosen Gesichtsschilde reichen als Maskenersatz künftig nicht mehr.

➜ Pflegeheime. Angesichts der immer häufigeren Cluster in Pflegeheimen werden die Zugangsregeln wieder verschärft, Maskenpflicht bzw. sogar Schnelltests wurden diskutiert.

➜ Schulen. Keine ­Schließung, aber Ausdünnung der Oberstufen durch Schichtbetrieb und Homeschooling. Aus für Schulveranstaltungen in roten Zonen, Elternsprechtage online, Zutrittsverbote für schulfremde Personen.