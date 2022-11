Wie Beinschab: Wirbel um Doskozil-Umfrage in ''Heute''

Für Riesen-Wirbel sorgt eine Umfrage, die der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Peter Doskozil selbst in Auftrag gab.

Die SPÖ Burgenland ließ bei der Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek (er führt die Umfragen für die Gratis-Zeitung „Heute“ durch) eine eigene Frage anhängen. Diese Zusatzfrage wurde von der SPÖ-Burgenland gezahlt.

Doskozil ließ dabei abfragen, wie die SPÖ mit ihm als Kanzlerkandidat abschneiden würde. Die SPÖ käme demnach mit Doskozil auf 31%, mit Rendi-Wagner nur auf 27%.

Ebensolche „Omnibus“-Umfragen wie jene der SPÖ Burgenland (bei denen von Parteien finanzierte Fragen an Umfragen angehängt werden), werden Sabine Beinschab in der ÖVP-Korruptionsaffäre vorgeworfen.

Auffallend ist auch, dass die SPÖ-Umfrage dann am Montag ausgerechnet in Doskozils „Haus und Hof“-Zeitung „Heute“ veröffentlicht wurde. Titel: „Kanzlerkandidat Doskozil katapultiert SPÖ 11% vor FPÖ“. Der Artikel auf heute.at liest sich dabei auszugsweise wie eine PR-Aussendung der SPÖ-Burgenland: „Polit-Experte Peter Hajek fand heraus, dass 72 Prozent der Befragten den Doskozil-Mindestlohn von 1.700 Euro netto goutieren – und ihn sogar einer 4-Tage-Woche klar vorziehen. Mit diesem sozialpolitischen Leuchtturmprojekt, einer Bio-Wende und Pflegereform will er der Mär des "Rechtsaußen" entgegenwirken.“

Interessanter „Zufall“: Erst vergangene Woche war ein ganzseitiges Inserat des Landes Burgenland in „Heute“ erschienen …