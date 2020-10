Wie gefährlich ist QAnon in Österreich?

Sie glauben, dass Corona, die Mondlandung oder 9/11 reine Erfindungen von "Eliten" sind.

Schwarze Witwe. Es ist eine "Persönlichkeit" mit Vergangenheit, die da als Redner bei der "Hygiene-Demo", also der Kundgebung der Corona-Leugner auf dem Wiener Heldenplatz, aufgelistet ist: Harald Albert Schmidt, Sohn eines freiheitlichen Nationalrats und schon in seiner studentischen Jugend als Führer der rechtsradikalen und später verbotenen ANR (Aktion Neue Rechte) auf der Uni auffällig geworden. Der Anwalt war in den 90ern neben einer gewissen Elfriede Blauensteiner, berühmt geworden als "Schwarze Witwe", auf der Anklagebank gesessen, weil er die Testamente von deren zahlreichen verstorbenen Lebensabschnittspartnern bearbeitet haben soll. Nach der Entlassung aus der Haft verlor er seine Anwaltslizenz, stand wegen Leugnung des Holocausts vor Gericht und soll nun als Gründer des Vereins "Iuvalex" eine der Schlüsselfiguren jener Szene sein, die Corona für eine Verschwörung liberaler Eliten hält. Eine Szene, die von jener Bewegung inspiriert und durchsetzt ist, die der Spiegel in einer Titelgeschichte zum "gefährlichsten Kult unserer Zeit" erklärt hat: QAnon.

Transfrau. Zur Szene zählt auch Monika Donner, eine Transfrau, die auch schon als "Monique Dumont" unterwegs war, Bücher mit rechtsextremen Inhalten verfasst hat und noch immer als Juristin im Ministerialsrang im Verteidigungsministerium arbeitet. Und Rudolf Gehring, Gründer der "Christlichen Partei Österreichs" und radikaler Impfgegner. Oder Jenny Klaus alias Jennifer Klauninger, die bei einer Anti-Corona-Demonstration Anfang September demonstrativ eine Regenbogen-Fahne zerfetzt hat.

Sie alle gehören dieser Szene an, die von QAnon instrumentalisiert wird, eben jener Bewegung, die als digitales Phänomen begonnen hat, aber längst zu einer Bedrohung der realen Welt geworden ist.

Infiltrierte Szene. Wobei nicht unterstellt werden soll, dass alle Corona-Leugner und Anti-Maßnahmen-Demonstranten dieser Bewegung angehören, doch Fakt ist, dass diese die Szene infiltriert.

An der Spitze von QAnon steht "Q", nicht das sympathische Technik-Genie aus den James-Bond-Filmen, sondern ein angeblicher Top-Geheimdienstagent, der eine genauso angebliche Weltverschwörung aufgedeckt haben will. Die ebenso simple wie haarsträubend bizarre Erzählung dieser Bewegung: Ein hochrangiges Netzwerk aus liberalen Politikern, Finanzmagnaten, Silicon-Valley-Unternehmern und HollywoodLeuten entführt Kinder, missbraucht sie und braut aus ihrem Blut ein Elixier, mit dem sie ewige Jugend erlangen wollen. Barack Obama gehört genauso dazu wie George Soros, Bill Gates, Hillary Clinton und George Clooney.

Antisemitismus. Man braucht keine historische Bildung, um hinter diesem Schwachsinn uralte und primitive antisemitische Ritualmord-Klischees zu erkennen, doch die wirren Theorien finden immer mehr Anhänger. Zu jenen, die manche Hervorbringungen der QAnon-Leute sichtlich begeistert in den sozialen Medien teilen, zählt US-Präsident Donald Trump, der für die Gefolgsleute von "Q" ohnehin der Messias ist und offensichtlich der Einzige zu sein scheint, der die Welt vor den "Eliten" zu retten in der Lage ist.

Diese Eliten sollen unter dem Deckmantel von Impfungen Computer-Chips in die Gehirne der Menschen implantieren, um sie zu manipulieren, sie mittels Chemtrails gefügig machen oder erfinden "Lügen" wie eben Covid-19-Pandemie, Klimawandel oder Mondlandung. Die Zerstörung des World-Trade-Centers ist für sie inszeniertes Hollywood-Kino.

Dieses Geistes Kind ist offenbar auch Strache-Kandidatin Christina Kohl, immerhin auf Platz 17 der Liste Team HC für den Wiener Gemeinderat, die bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in der Wiener Innenstadt grölte: "Soros muss weg! Rothschild muss weg! Rockefeller muss weg! Illuminati müssen weg! Freimaurer müssen weg!"

Prominente Propheten von QAnon in Deutschland sind der Sänger Xavier Naidoo, der die Erde für eine Scheibe hält, oder der militante Vegan-Koch Attila Hildmann.

Man kann die Protagonisten der Q-Bewegung als Narren abtun, was sie bestimmt auch sind. Doch in den USA ist dieses Amalgam aus Nazis, Corona-Leugnern, christlichen Fundamentalisten, eher dem linken Eck entstammenden Esoterikern und Aluhutträgern längst zu einem politischen Faktor geworden. Und auch im deutschsprachigen Raum ist der Zustrom unter dem Dach der Corona-Leugner stark gewachsen. Der Verfassungsschutz schlägt bereits Alarm, die Politik begnügt sich bislang mit Ignorieren.