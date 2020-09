Wirbel um neuen Strache-Spot

HC Strache sagt in seinem Wahlwerbespot Rot-Grün den Kampf an.

Gewohnt kämpferisch und provozierend zeigt sich HC Strache in seinem heute veröffentlichten Werbespot zur Wien-Wahl. Neben Spitzen gegen Rot-Grün ("Alles, was uns die Roten und Grünen beschert haben, sind sozialer Abschied und Arbeitslosigkeit") thematisiert er in dem knapp zweiminütigen Kurzvideo vor allem die von der FPÖ stark besetzten Themen Armut, Kriminalität und Zuwanderung.

Video zum Thema: Strache sagt in neuem Wahlspot Armut den Kampf an Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen

Der Anfang September veröffentlichte Team HC Strache-Clip "Gemeinsam. Aufstehen. Für Wien" hatte bereits für Lacher im Netz gesorgt. Twitter-User verglichen das Video mit der Zombie-Serie "The Walking Dead". Vor allem die pathetische Musik, die Titelmelodie von "Walking Dead" im Satire-Video sorgte für Lacher.