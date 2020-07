100.000 Schnitzel-Fünfziger bei Wirten eingelöst

Der Schnitzel-Fünfziger knackt jetzt die 100.000er-Marke. ­Aktion ist Mega-Erfolg.

Wien. Zahlreiche Wiener Gastronomen sind derzeit selbst überrascht, wie gut der „Schnitzel-Fünfziger“ in der Stadt ankommt. An 950.000 Haushalte wurden Gutscheine für alkoholfreie Konsumation in Wiener Restaurants versendet, Mehrpersonenhaushalte erhielten 50 Euro, Singles 25 Euro.

„Dadurch kamen einfach um bis zu 50 Prozent mehr Gäste zu mir ins Restaurant“, berichtet ein Hauben-Wirt im ÖSTERREICH-Gespräch. Und schon am ersten Wochenende wurden 68.000 Gutscheine verteilt.

Heute wird der 100.000ste Gutschein eingelöst

Traum-Marke. Und schon heute soll es so weit sein, dass die magische Grenze von 100.000 konsumierten Gastro-Gutscheinen in Wien erreicht wird, sagen Insider aus dem Rathaus. „Wir wollen mit dieser ­Aktion den Wienern ein Dankeschön sagen, weil sie in der schweren Zeit der ­Corona-Beschränkungen so vorbildhaft diszipliniert waren. Und wir wollen den Wirten und den 66.000 Menschen, die in der Gastronomie in Wien beschäftigt sind, dabei helfen, ihre Umsätze wieder anzukurbeln“, erklären Bürgermeister ­Michael Ludwig und Finanzstadtrat Peter Hanke.