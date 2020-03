Chorherr cashte 4,3 Millionen Euro an Spendengeld

Die Oppositionsgemeinderäte wollen Christoph Chorherr als Zeuge „grillen“.

Wien. Die Durchsicht der internen Unterlagen der Untersuchungskommission des Gemeinderats zur Causa Chorherr fördert jetzt zutage, was nicht einmal seine heftigsten Kritiker dem einst allmächtigen grünen Planungssprecher Christoph Chorherr zugetraut hätten.

4.279.124,53 Euro an privaten Spenden hat der Verein s2arch unter der Obmannschaft Chorherrs für seine südafrikanischen Schulprojekte lukriert – zwischen 2007 und 2017.

Ob im Gegenzug der Grüne diversen Spendern aus der Immo-Branche bei Flächenwidmungen entgegenkam, ist derzeit Gegenstand von Strafverfahren mit mittlerweile insgesamt 22 Beschuldigten, wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft diese Woche bekannt gab – für Chorherr und alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.

Reisekosten ohne Beleg. Das entscheidende Kapitel bei der Aussage Chorherrs in der U-Kommission wird laut Neos-Wien-Chef Christoph Wiederkehr freilich ein anderes sein: „Die Förderungen der Stadt an den Verein wurden nur sehr mangelhaft abgerechnet, so lassen sich Reisekosten von 100.000 Euro nicht nachvollziehen. Bei solchen Verstößen wird die Förderung normalerweise sofort eingestellt.

Beim Chorherr-Verein hat die Stadt großzügig darüber hinweggesehen.“

Wo man anderen Vereinen sofort die Subvention gestrichen hätte, flossen an Chorherrs Verein munter weiter die Subventionsgelder der Stadt Wien – wie ÖSTERREICH berichtete, kassierte Chorherrs Verein insgesamt 450.000 Eu­ro Subventionen aus Steuergeld.

Belastungszeuge. Der Magistratsbeamte Bernhard B. hat schon – unter Eid – in der U-Kommission einen Stadtrechnungshofbericht bestätigt, wonach es „politischer Wille“ war, wegzuschauen. „Ich hatte Anweisung, hier keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen. Somit wurde der Akt geschlossen.“ Und die Fördergelder flossen trotz eines vernichtenden Prüfberichts weiter. Weshalb Wiederkehr sehr, sehr viele Fragen an Chorherr hat, wenn dieser am 11. März aussagt.