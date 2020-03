Coronavirus: Nepp fordert Aufhebung der Kurzparkzonenregelung in Wien

Angesichts der aktuellen Coronakrise fordert der geschäftsführende Wiener FPÖ-Obmann, Vizebürgermeister Dominik Nepp die Aufhebung der Kurzparkzonen bzw. Parkpickerlregelung in Wien.

Wien. „Es muss den Bürgern die Möglichkeit geboten werden, auch ohne Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel mobil zu bleiben. Gerade in Straßenbahnen, U-Bahnen und Autobussen ist die Ansteckungsgefahr am höchsten. Daher sollten gerade Risikogruppen diese Verkehrsmittel meiden. Es muss daher möglich sein, in Wien sein Auto ohne Parkgebühren benützen zu können“, so Nepp.