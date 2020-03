Ludwig: 'Die einzige echte Wien-Partei ist die SPÖ'

Gratisganztagsschule, Woche des Ehrenamts und Co. als rote Wahlzuckerl.

Frauenkirchen/Wien. Nach einigen Chaoswochen in den Bezirken und in der Bundes-SPÖ wollte Bürgermeister Michael Ludwig bei der Klubklausur der Wiener SPÖ in der St. Martins Therme im burgenländischen Frauenkirchen ein starkes Lebenszeichen im Wahlkampf­jahr geben.

Sein Wahlziel sei nicht mehr und nicht weniger als ein Anschließen an den Wahlerfolg der burgenländischen SPÖ: „Ihr habt uns die Latte hoch gelegt.“ Ludwig versuchte, die Debatte um die SP-Urabstimmung über die Person der Gastrednerin Pamela Rendi-Wagner möglichst kleinzuhalten, und legte eine erste echte Wahlkampfrede hin: „Die SPÖ ist die einzige echte Wien-Partei.“

Das zeige man mit der kostenlosen Ganztagsschule, der Pflegeplatzgarantie, mehr Ausbildungsplätzen im Gesundheits­bereich und – neu im Angebot – der Möglichkeit für Schüler, sich ehrenamtlich zu betätigen. Neben Klassikern wie Gemeindebau und Joboffensive stand diese „Ehrenamtswoche“ für Schüler im Zentrum.

Ludwig plant Corona-Gipfel

Ebenfalls im Rahmen der Klubtagung kündigte Bürgermeister Michael Ludwig einen Gipfel der Sozialpartner an, bei dem man beraten werde, wie man den „ins Straucheln geratenen Branchen“ Hilfe bei der Bewältigung der Probleme mit dem Corona­virus anbieten könne. Es solle auch, aber nicht nur um finanzielle Hilfestellungen für Unternehmen gehen. Die Stärkung des Wirtschaftsstandorts oder des Arbeitsmarkts sei ebenso wichtig. Eingeladen seien zu dem in den nächsten Tagen geplanten Treffen die Hotellerie, der Tourismus und alle von Kurzarbeit betroffenen Branchen.