Kampf um Wien

Ludwig startet am 7. Jänner mit der Plakat-Serie in den Wahlkampf.

Wien. Der Bürgermeister will bei Wien-Wahl mit Wohn-, Sozial- und Gesundheitspolitik punkten. Mit dem neuen Jahr startet die SPÖ jetzt die „Mutter aller Wahlschlachten“ – also konkret den Wien-Wahlkampf.

Ab 7. Jänner affichieren die Wiener Roten neue – ÖSTERREICH exklusiv vorliegende – Plakate in der ganzen Stadt, die bereits die Richtung signalisieren: „Zusammen sind wir bunter“, „Zusammen sind wir stärker“ und „Zusammen sind wir entschlossener“.

Im Zentrum dieser ersten Kampagne steht naturgemäß Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig. Der Rote hat immerhin – im Unterschied zur Bundes-SPÖ – sehr gute Persönlichkeitswerte.

Mit der neuen türkis-grünen Koalition, die in wenigen Tagen angelobt werden soll, muss die Wiener SPÖ freilich ihr Wahlkampfkonzept leicht adaptieren. In den vergangenen Jahren – eigentlich sogar Jahrzehnten – hatten die Sozialdemokraten stets auf ein Duell gegen die FPÖ und den Antipoden zu VP-FP gesetzt.

Nun wollen Ludwig und Co vor allem auf die „Stärken des roten Wien“ setzen: Wohn-, Gesundheits- und ­Sozialpolitik.

Ludwig will neuer Regierung die »Hand reichen«

Wien. Dabei werden die Stadt-­Roten freilich auch auf Abgrenzung zur kriselnden Bundes-SPÖ setzen. Im Unterschied zu seinen Bundesparteifreunden, die auf Oppositionskurs zu Türkis-Grün gehen, sagt Ludwig im ÖSTERREICH-Gespräch, dass er der neuen Bundes­regierung „die Hand reicht“ und diese „danach bewerten“ wolle, wie sie sich „zu Wien“ verhalte. Türkis-Blau habe Wien stets als Feindbild benutzt. Ludwig regiert aber freilich mit den Grünen, diese werden ihren ­Koalitionspartner nicht so scharf angreifen können.

Angriffig. Dass Wiens VP-Chef Gernot Blümel nun Finanzminister von Türkis-Grün werden soll, quittiert Ludwig via ÖSTERREICH mit einem Seitenhieb: Man müsse sich entscheiden, ob man im Bund oder in Wien tätig sein wolle und könne nicht nur „vor Wählen kurz vorbeischauen“.

Hinter den Kulissen hofft man in der SPÖ freilich, dass ein Teil der Grün-Wähler von der Koalition mit Sebastian Kurz abgeschreckt sein und bei der Landtagswahl doch SPÖ wählen könnte. Ob die Wahl wirklich erst im Herbst 2020 stattfinden werde, dürfte noch offen sein. Der Wahlkampf ist jedenfalls bereits eröffnet.

"Zusammen sind wir bunter" plakatiert die Wiener SPÖ

Kick-off. Gleich zu Jahresbeginn startet Wiens Bürgermeister Michael Ludwig mit einer neuen Plakat-Kampagne, die ÖSTERREICH exklusiv zeigt. Im Mittelpunkt der Stadt-Chef selbst – unter Bürgern aller Altersgruppen und verschiedenster Herkunftsländer.

.) „Zusammen sind wir entschlossener“, demonstriert Ludwig die Stärke der Wiener SPÖ.

.) „Zusammen sind wir stärker“ setzt er auch in der Sozialpolitik einen Schwerpunkt im Wahlkampf 2020.

.) „Zusammen sind wir bunter“ betont er vor allem die Vielfalt der Wiener Einwohner und das Miteinander in der österreichischen Hauptstadt.

Damit ist der Wahlkampf um Wien schon zum Jahresstart eröffnet.

Isabelle Daniel