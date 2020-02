Parken in Wien: Wirtschafstkammer und Stadt wollen Klarheit

Man muss Gelehrter sein, wenn man die Parkregeln in Wien verstehen will.

Wien. Die Wirtschaftskammer präsentiert am Dienstag eine wienweite Parkraum-Lösung. Auch die Stadt wird sich demnächst mit einer Studie in den Park-Fleckerlteppich einmischen und für eine wienweite, nachvollziehbare Lösung eintreten.

1 Bezirk und 4 Regeln. Im 15. Bezirk gibt es beispielsweise vier verschiedene Regelungen. Zum Beispiel gibt es 100 Stellplätze, die von 18 bis 8 Uhr für Anwohner reserviert sind, ein paar Meter weiter ist es dann wieder anders. Allerdings: Über 107.000 Strafen bringen auch 66 Millionen Euro für die Stadtkasse. Ein nettes Körberlgeld.

Bezirkssache. Parken ist Bezirkssache, wienweite Regeln sind nicht einfach durchsetzbar. So hat jeder seinen Grätzel-Irrgarten und macht, was er will.