Parteinahe Vereine im Fokus der Überprüfung

Kommission befasst sich mit Vergabe von Subventionen an parteinahe Vereine.

Wien. Die von der FPÖ initiierte Untersuchungskommission zur Fördervergabe an parteinahe Vereine startete am Montag. Diese U-Kommission ist die 5. in Wien. Die ­letzte zum KH Nord fand im ­April ihr Ende.

Freunderlwirtschaft. Es sollen vor allem partei­nahe Vereine von SPÖ, ÖVP und Grünen kontrolliert werden. Geprüft werden Vereine wie die Wiener Volkshochschulen oder jene, die zum Beispiel das Stadtfest oder das Donauinselfest organisierten.

Chorherr. Der frühere Planungssprecher Christoph Chorherr steht auch im Verdacht, Förderungen beim Heumarkt-Projekt widerrechtlich vergeben zu haben. Die Kommission tagt maximal ein Jahr.