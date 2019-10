Rauch-Sheriffs kosten pro Tag 24.000 Euro

Wien. Halloween bringt den Wiener Gastronomen Saures – ab Mitternacht gilt das strikte Rauchverbot. Und fünf Minuten nach Mitternacht, beziehungsweise bei der nächsten Gehaltsüberweisung, gibt es für die rund 80 Kontrollore des Marktamts ­Süßes – in Form eines warmen Geldregens.

Denn für den konzertierten Einsatz am 1. November fallen pro Magistratskontrollor mindestens drei Zulagen an: Feiertags-, Nacht- und Erschwerniszulage, dazu gibt es wohl noch Überstunden, die verrechnet werden.

„Pro Kontrollor sind das mindestens 300 Euro allein in der ersten Nacht. Insgesamt rechne ich also mit 24.000 Euro Steuergeld, die die Aktion scharf von Stadträtin Ulli Sima allein in der ersten Nacht des Rauchverbots verschlingt“, kalkuliert der FPÖ-Gastro-Spitzenkandidat für die Wirtschaftskammerwahl, Dietmar Schwingenschrot.

Inzwischen gibt es nach dem Vorbild des NÖ-Szenelokals Ybbserl auch in Wien serienweise Lokale, die zu Halloween finale Raucherpartys schmeißen – unter anderem im Margaretener Rüdigerhof, von wo FM4 sogar den Countdown zum Rauchverbot live übertragen will.

Im Floridsdorfer Café Ini, wo die ersten Proteste starteten, will man um Mitternacht die Kontrolle erwarten – rauchend.