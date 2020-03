SP-Krisenplan zur Wien-Wahl am 11. Oktober

Verhandlungen mit grünem Koalitionspartner über Termin sind angelaufen.

Der Knalleffekt der Verschiebung des Donauinselfests auf 18. bis 20. September ist nur ein kleiner Teil der neuen Wahlkampfstrategie der Wiener SPÖ für die heuer geplante Gemeinderatswahl im Oktober.

Immer vorausgesetzt, Michael Ludwig muss nicht im Sommer im Gemeinderat um eine Zweidrittelmehrheit werben, nach der die Wien-Wahl überhaupt ins Jahr 2021 verschoben wird, haben Ludwig, SP-Managerin Barbara Novak und der engste Zirkel der Wiener SPÖ einen ersten Fahrplan für die Wiener Wahl fertig:

Virtueller 1. Mai. Die SPÖ-Kundgebung am 1. Mai am Rathausplatz fällt definitiv aus – Novak erklärte, dass diese Veranstaltung via Internet „virtuell“ stattfinden werde.

Parteitag fällt aus. Auch der für 16. Mai geplante Parteitag samt Beschluss der Kandidatenlisten für die Wahl fällt aus – im Juni soll unter Wahrung aller Sicherheitsvorkehrungen der Wiener SP-Ausschuss die Liste absegnen, ein Antrags-Parteitag wird erst nach der Wien-Wahl stattfinden.

Wahlkampfstart. Zu Schulbeginn am 7. September soll ein kurzer, heißer Intensiv-Wahlkampf gestartet werden, wie ihn zuletzt Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und Hans Peter Doskozil im Burgenland vorexerzierten.

Plakatfreie Donauinsel. Das Donauinselfest von 18. bis 20. September soll, so Novak, als Volksfest für alle Wiener und garantiert wahlkampffrei ohne Folder, Plakate und Co. ablaufen – wovon sich die SP ein Sympathieplus erhofft.

Wahl am 11. Oktober. Sollte das Virus bis zum Sommer weitgehend besiegt sein, will Michael Ludwig dann am 11. Oktober in Wien wählen. Darüber verhandelt man derzeit hinter den Kulissen mit dem grünen Koalitionspartner.

Fünf Wochen. Sagt Hebein Ja, will Ludwig dann in den fünf Wochen zwischen Schulbeginn und 11. Oktober seinen Amtsbonus voll in die Waagschale werfen. Mit einem Personality-Wahlkampf will der Stadtchef bei der Gemeinderatswahl Richtung 40 Prozent marschieren.