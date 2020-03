SPÖ rüstet sich für die große Schlacht um Wien

Die Stadt-Roten begehen traditionell ihre Klubklausur im Burgenland.

Wien/Burgenland. Die ­Tagung findet heute und morgen in Frauenkirchen in der St. Martins Therme im Burgenland statt. Bei der alljährlich stattfindenden Klausur werden die Themen vorgegeben – ­heuer also die Ansagen für den Wahlkampf im Herbst.

Richtungsweisend. Große Themen wie der Bau von 4.000 Gemeindewohnungen, die Errichtung der riesigen Mehrzweckhalle in St. Marx bis 2025 oder die Erweiterung des Wien-Bonus wurden stets bei diesen Tagungen publik gemacht. Es wird also spannend, mit welchen An­sagen Bürgermeister ­Michael Ludwig in den Wahlkampf im Herbst ­gehen wird. Der Klimaschutz wird wahrscheinlich ein Thema sein.

130 Delegierte. Die geplanten Maßnahmen werden den 130 Delegierten und der Öffentlichkeit bereits heute präsentiert werden.