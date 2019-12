Stadtrat Hanke kämpft in Brüssel für Wien

Hanke wies in Brüssel auf die Wichtigkeit von Städten als Wirtschaftsmotor hin.

Wien/Brüssel. Am Dienstag fand ein Arbeitsgespräch zwischen Wiens Finanzstadtrat Peter Hanke und EU-Haushaltskommissar Gio Hahn statt. Thema waren die zukünftige Rolle von Städten in der Europäischen Union und die dringende Frage von langfristigen Investitionen – insbesondere in die öffentliche Infrastruktur. Hanke stellte auch Details seines Budgets für 2020 vor, Nulldefizit und das Klimabudget (940 Mio. Euro).

Städte Wirtschaftsmotor. Hahn unterstrich als Haushaltskommissar die wichtige Rolle der Städte als Wirtschafts- und Innovationsmotoren in Europa.