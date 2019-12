Umfrage: Wien-Wahl wird zum Thriller

Umfrage-Hammer vor der Wien-Wahl: Türkis-Grün-Pink am Weg zur Macht?

Wien. Vor der Wiener Gemeinderatswahl 2020 wird immer klarer: Für die Wiener SPÖ geht es diesmal um alles oder nichts – bei der Sonntagsfrage verliert die SPÖ derzeit knapp sieben Prozent. Und liegt mit 33 Prozent im absolut kritischen Bereich für die Rettung des Bürgermeisteramts. Denn das türkis-grün-pinke Trio, das immer offener damit spekuliert, mit einem unabhängigen Bürgermeisterkandidaten nach 101 Jahren die SP-Vorherrschaft im Roten Wien zu beenden, holt mächtig auf.

© oe24 Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Wiener Gemeinderatswahl wäre?

Türkis-Grün-Pink gleich stark wie Rot und Blau

Gemeinsam hat die bunte Truppe 47 Prozent – exakt so viel wie die SPÖ und die noch schwerer verlierende FPÖ zusammen. Durch das Wiener Mehrheitswahlrecht hätte die SPÖ nur gemeinsam mit der FPÖ genug Sitze, um einen „bunten Bürgermeister“ zu verhindern.

© oe24 Welche Koalition wäre für die Zukunft Wiens am besten?

Blaue Wahlhilfe? Ludwig müsste ausgerechnet die FPÖ, mit der ihm per Parteitagsbeschluss jede Koalition untersagt ist, dazu bringen, ihn bei der Bürgermeisterwahl in geheimer Abstimmung durchzutragen. Realistischer scheint da noch, dass der linke Flügel die Grünen darauf einschwört, dass eine satte Mehrheit von 40 Prozent der Wiener eine rot-grüne Koalition bevorzugt. Diese ginge sich locker aus, dafür darf aber Ludwig keine Sekunde nach rechts blinken …Josef Galley

"Ludwig-Faktor" soll den SP-Totalabsturz stoppen

© oe24 Wen würden Sie direkt zum Bürgermeister wählen?

Michael Ludwig ist im Kampf um Wien das letzte Atout der SPÖ: 40 Prozent würden ihn direkt zum Stadtchef wählen. Sensationelle zwei Drittel sind mit seiner Arbeit zufrieden. Kein Wunder, dass die roten Strategen ab Dienstag Ludwig schon bei einer ersten Tour durch die Gemeindebauten Am Schöpfwerk als „Volks-Buagamasta“ präsentieren. Nur der Ludwig-Faktor, so scheint es, kann den totalen SP-Absturz stoppen – er muss den Trend umdrehen und in Richtung 40 Prozent marschieren, um fix Bürgermeister zu bleiben.