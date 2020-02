Wahlkampf-Start: Ludwig hält morgen Rede zur Lage der Stadt

SPÖ möchte mit Wahlplakaten, „Wunschbox“ & Obfraudebatte Wählerinnen gewinnen.

Wien. Morgen Mittag wird „Sozialfighter“ Ludwig im „K 47“, Nähe Schottenring, ein Pressegespräch führen. Worum es in der Rede konkret gehen soll, ist jedoch noch ein ­Geheimnis. Die SPÖ hüllt sich diesbezüglich in Schweigen. Es soll aber so etwas wie eine Rede zur Lage der Stadt werden – mit großen programmatischen Schwerpunkten. Auch die Obfraudebatte wird Ludwig wohl thematisieren (müssen). Fix ist, dass ab kommender Woche neue SP-Plakate affichiert werden sollen.

Plakate & rote Wunschbox für Wahlkampf

Neuerungen. Wie ÖSTERREICH bereits berichtete, ist Ludwigs Wahlkampf per Bezirkstour mitsamt roter Wunschbox in vollem Gange. Kommende Woche wird wienweit eine neue Plakatserie – die ÖSTERREICH vorliegt – gestartet.

Frauen sollen Wien-Wahl der Roten retten

Gleichberechtigung. Im Mittelpunkt der Kampagne steht das weibliche Geschlecht: Ludwig lässt sich mit seinen Stadträtinnen plakatieren. Die Botschaft: „Gleich!“ Damit will der Bürgermeister ein Zeichen für Gleichberechtigung setzen. Die Wiener SPÖ soll sich so als „moderne, weltoffene Partei mit klarer Abgrenzung zum konserva­tiven Weltbild“ positionieren, erklärt ein SPÖ-Stra­tege. Bereits bei der Landtagswahl 2015 hatten mit 42 Prozent mehr Frauen als Männer (37 Prozent) die SPÖ gewählt.

Die Frauen sind die größte Wählergruppe. Ludwig möchte bei der kommenden Landtagswahl im Herbst die 39 % vom letzten Mal halten oder ausbauen.