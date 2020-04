Wieder wechseln drei Bezirksräte von der FPÖ zur DAÖ

Damit kann die "Allianz für Österreich" ihren nächsten Bezirksratsklub in Wien-Brigittenau gründen.

Und wieder zieht es Bezirksräte der FPÖ zu dem neugegründeten DAÖ ("Die Allianz für Österreich"). Die bisherige FPÖ-Klubobfrau Erika Landegger, Bezirksrätin Karin Lenz sowie Bezirks- und aktiver Arbeiterkammerrat Gerhard Böhm wechseln mit sofortiger Wirkung zur neuen Partei, die mit Heinz-Christian Strache als Spitzenkandidat in die Wien-Wahl zieht.

Die Kandidatur des Ex-FPÖ-Chefs sei auch ausschlaggebend für den Wechsel der drei Bezirksräte gewesen, heißt es in einer Aussendung.„Wir waren die letzten 15 Jahre an der Seite von Heinz-Christian und werden die Umsetzung einer echten freiheitlichen Politik für die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit ihm auch in Zukunft sicherstellen“, erklärt die Landegger.

„Bezirksrätin Karin Lenz ist auch Vorstandsmitglied einer der größten freiheitlichen Seniorenorganisationen und wird einen Großteil ihrer Mitglieder im Bezirk in unsere Bürgerbewegung einbringen. Bezirksrat Gerhard Böhm ist bereits der zweite aktive Arbeiterkammerrat, der zur ‚Allianz für Österreich‘ gewechselt ist und somit einen weiteren Sitz der DAÖ in dieser Standesvertretung garantiert", so DAÖ-Klubobmann Karl Baron.