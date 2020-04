Wien-Umfrage: Klare Mehrheit für Rot-Grün

Michael Ludwig und Gernot Blümel profitieren von ihrer Corona-Perfomance.

Wien. Die neue Research-Affairs-Umfrage (400 Befrate, 20. bis 23. April) zeigt, auch in Wien das Vertrauen in die Regierenden wächst: Eine klare Mehrheit von 35 Prozent will weiter Rot-Grün. Die SPÖ legt starke drei Prozentpunkte zu. Rechnerisch wäre derzeit trotz des Plus der ÖVP eine Koalition gegen die SPÖ nur möglich, wenn die Grünen die FPÖ oder Straches DAÖ als Partner akzeptieren – was unmöglich scheint.

© oe24 Koalitionsfrage: Welche Koalition soll Wien regieren?

© oe24 Stadtchef-Wechsel? Mehrheit für SP-Aus im Rathaus schrumpft





Die Mehrheit derer, die einen anderen als einen SP-Stadtchef im Rathaus sehen wollen, schrumpft auf 51 zu 49 Prozent.

© oe24 Zufrieden mit Rot-Grün? Mit der Arbeit von Rot-Grün zufrieden?

Und die Zufriedenheit mit der rot-grünen Stadtregierung liegt bei 57 Prozent stabil im Plus.