Wiener City soll ab August autofrei sein

Bei einem Gipfel legte das türkis-grüne Duo Figl und Hebein den weiteren Fahrplan fest.

Wien. Fast drei Stunden verhandelten am Dienstag hinter verschlossenen Türen ­Vizebürgermeisterin Birgit Hebein, VP-Bezirksvorsteher Markus Figl und die Bezirksvertreter aller Fraktionen außer der FPÖ. „Dabei wischte Hebein alle Änderungsvorschläge beinhart vom Tisch. Sie will die autofreie City bis August, also unbedingt noch vor der Wien-Wahl durchziehen“, berichtet ein Teilnehmer der Sitzung.

Figl spielte mit. Als treuer ­Paladin der Grünen fungierte dabei – zum Missfallen vieler in der ÖVP, die wienweit um Ex-FP-Stimmen zittern – der türkise City-Bezirksvorsteher Markus Figl. Sein Motiv: Er ist sicher, dass die Citybewohner das Fahrverbot wollen, das VP-Gesamtresultat ist für ihn offensichtlich eher zweit­rangig. Folgerichtig weigerten sich sowohl Hebein als auch Figl, den Vorschlag einer Bürgerbefragung auch nur anzudiskutieren – das brächte den engen Zeitplan durcheinander, bei dem sogar Hebeins Fachexperten Bedenken hegten, dass das hohe Tempo sehr schade.

Chaos droht. Über die „nächsten Schritte“ und die insgesamt 27 Ausnahme­regeln werde man heute in ­einer Pressekonferenz informieren. Dass Anrainer weiter in den Bezirk einfahren dürfen, sei aber fix, so die Sprecherin der Verkehrsstadträtin.

Bürgerbefragung. Bemerkenswert ist jedenfalls, dass der Druck für eine Bürgerbefragung fast stündlich wächst: ­Sogar VP-Stadtrat Markus ­Wölbitsch fordert gegenüber ÖSTERREICH: „Eine Befragung der Bürger ist bei diesem Projekt unumgänglich.“

Er stellt sich damit in eine ­Reihe mit Ex-City-Chefin und FP-Stadträtin Ursula Stenzel, die als Erste in Fellner! Live mit der Idee eines Plebiszits vorgeprescht war.

Stoppt Bürgermeister Ludwig autofreie City?

